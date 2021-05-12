澎湃新聞12日報導，被指大肆收錢斂財、分管電力、核電的大陸國家能源局前黨組成員、副局長劉寶華涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴；事實上，國家能源局統管大陸全國能源領域的重大審批事項，再加上能源市場准入權的高度集中和審批流程相對不透明，屬於「高危部門」。自2013年前局長劉鐵男涉腐、中石油窩案相繼被查後，能源系統經歷了史上最強反腐風暴，國家能源局成為其中的重災區。

據澎湃新聞不完全統計，2013年以來國家能源局落馬官員包括：國家發改委前黨組成員、副主任，國家能源局前黨組書記、局長劉鐵男。2014年12月10日，河北廊坊中院對劉鐵男受賄一案作出一審判決，以受賄罪判處劉鐵男無期徒刑，剝奪政治權利終身。

2014年4月，國家能源局核電司前司長郝衛平被查。郝衛平長期在發改委從事電力管理工作，2004年成為電力處處長，2008年國家能源局成立時升為電力司副司長，2013年3月國家能源局與電監會合並成立新能源局後，改任核電司司長。據公訴機關指控，2004年至2012年間，郝衛平利用其擔任國家發改委能源局電力處處長、國家能源局電力司副司長職務上的便利，為多家企業在電力項目審批方面謀取利益。

2014年5月，檢察機關以涉嫌受賄犯罪，依法對國家能源局前副局長許永盛、新能源和可再生能源司前司長王駿立案偵查並採取強制措施。其中，許永盛曾任電力司司長。2014年6月，電力司時任副司長梁波被帶走調查。

郝衛平被查同時，國家能源局煤炭司前副司長魏鵬遠也被相關部門帶走調查。魏鵬遠在任上負責煤礦基建的審批和專案改造核准工作，據媒體報導，魏被帶走時，家中發現上億現金，執法人員從北京一家銀行的分行調去16台點鈔機清點，當場燒壞了4台。

時隔幾年後，國家能源局的反腐風波再起。2018年1月，國家能源局前黨組成員、副局長王曉林涉嫌嚴重違紀，被宣布正接受組織審查。據中央紀委國家監委通報，王曉林利用職務上的便利為他人和相關企業謀取利益並收受巨額財物涉嫌受賄犯罪，且長期違規打高爾夫球，違規接受宴請，甘於被「圍獵」。

2018年9月，中央紀委國家監委網站發布消息，國家發改委前黨組成員、副主任，國家能源局前黨組書記、局長努爾·白克力涉嫌嚴重違紀違法，接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。2019年4月，最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪對努爾·白克力作出逮捕決定。

(中時 )