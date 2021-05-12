國內疫情止不住，昨(11)日爆出7例本土確診，分別出現在新北、宜蘭，今天基隆也傳出有確診者，疫情多點爆炸，更一度傳出將進入疫情警戒第三級！對此，臉書粉專比特王就發文痛批，都是因為政府的鴕鳥心態，造成今日的疫情慘況。

比特王表示，之前到底是哪些人在那邊不停跳針，表示不需要進行普篩，只要14天居家檢疫就可以防範病毒？說得好像隔離14天沒事就一切沒事一樣，我們的政府就是用這樣子的鴕鳥心態來進行防疫，最後造就了今天這樣子的後果，現在疫情瀕臨失控，他們想問問指揮中心，「還不普篩嗎？」

針對目前的疫情警戒等級，今日陳時中赴立法院備詢時表示，「我們很有可能進到第三級，疫情是非常嚴峻的。」陳時中指出，若這次無法將疫情成功圍堵住，那我相信很快就會進到第三級防疫措施。

若台灣進入疫情警戒第三級，也就是一周出現3件以上社區群聚事件或1天確診10名以上感染不明的本土病例時，將實施5項管制，第一，外出全程配戴口罩、第二，停止室內5人以上，室外10人以上聚會、第三，僅保留維生、秩序維持和必要性服務、醫療或公務所需之外，其餘營業場所及公共區域都需要關閉、第四，營業或公共場所都需要戴口罩、保持社交距離。第五，發生群聚感染的社區，如需執行快速圍堵，民眾需要配合病毒篩檢，不得任意離開圍堵區，停止所有聚會活動及停班、停課。

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(中時新聞網)