女星鄭家純（雞排妹）和網紅陳沂8日深夜在直播中開戰，陳沂還直接亮出一組疑似雞排妹的手機號碼，對此美女律師賴瑩真指出，陳沂對雞排妹的兩種行為，恐怕已經觸法了。

鄭家純因不滿網紅陳沂長時間瘋狂在臉書Tag她，想要透過電話說清楚，反而被對方在直播中公開手機號碼，雞排妹火大反擊，念出陳沂的電話前4碼，被對方提醒會違反個資法才沒說完全部；事後她在臉書PO一張有6個數字的褐色色卡，「我猜想她現在的氣場，會是這色吧」結果陳沂的電話被千人打爆，甚至有陌生人拿去亂註冊帳號，造成極大的困擾。她透過《中時新聞網》喊話雞排妹擅自公開別人的手機號碼，恐違反個資法。

兩女在網路上互揭隱私的行為，讓許多網友好奇到底有沒有觸法？執業15年的美女律師賴瑩真昨（11日）在YouTube頻道拍片表示，雞排妹對陳沂奪命連環call，陳沂認定此行為違反跟蹤騷擾法，但這條目前只是經行政院會通過的草案，還沒經過立法院三讀通過，「所以這條法律目前是尚未生效的狀態，當然也不會有是不是違反跟蹤騷擾法的問題」。

陳沂咬定雞排妹狂打電話的行為觸及跟蹤騷擾法，遭到律師賴瑩真打臉。

賴瑩真假設未來跟蹤騷擾防制法生效，鄭家純短時間內狂打給陳沂的舉動仍未違法，因為沒有構成跟性或性別有關的條件，「不太可能會觸法」，反倒是利用網路對特定人進行騷擾的行為，才有可能構成違法，「你(陳沂)一直Tag人家的行為，也可以說得上是一種騷擾」。

至於陳沂在直播中公布一支手機號碼，到底有沒有違反個資？賴瑩真表示，只要能直接或間接辨識這個人的身份資料，都是屬於個人資料的範圍，雖然陳沂在直播中說不知道這支電話是誰的，不斷講出騷擾號碼，但她其實有拐個彎說出該支電話號碼的主人就是鄭家純，「就足以構成違反個資法了」。

賴瑩真強調自己沒有要選邊站，對兩女吵架誰贏誰輸也完全沒興趣，純粹以法律觀點評論她們的行為，許多網友看完律師的專業說法，紛紛留言：「大家都知道三斤喜歡到處開戰場，不意外啦」、「陳沂滿嘴法律，結果卻是個法盲」、「感謝瑩真律師，用簡單明瞭的方式讓我們這些非法律系的民眾了解法律的全貌」。

陳沂雞排妹到底誰說得對？狂打電話=跟蹤騷擾? 公布號碼就是侵害個資?【時事評判】

(中時新聞網)