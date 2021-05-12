國內今天本土疫情持續爆發，不只基隆爆出染疫婦人，北市萬華、新北中和、新店也傳出有確診者，而宜蘭5人群聚也將再增2人染疫，員工傳給2家人，蘆洲後續還有7、8人確診，今本土可能再增加10例以上。而傳台北市萬華的確診，是名從事服務業的中年女性，在某阿公店工作，自行就醫後，檢驗出陽性反應，而該確診者過去曾參加廟會聚會活動，同時基隆確診者也傳出他在5月1日參加南部廟會。

宜蘭羅東銀河百家樂游藝館昨天(11日)發生群聚感染，員工及1常客共5人確診，今天傳出一員工已將病毒傳給2家人，其中一人就讀國小二年級，目前宜蘭某國小全班23名學生立即停課。據傳，小二生的姑姑在銀河遊藝場工作，而小二生的媽媽也確診。

除了宜蘭，今天新北中和區雙和醫院也傳出確診病患，急診室護理人員全部被採檢，新店也有確診傳出。至於昨天確診的新北蘆洲案1203獅子會前會長，接觸者逾百人，今也傳出還有7、8人染疫。但以上確診的地區衛生局、醫院都無法證實，表示一切等指揮中心下午2點記者會說明。

(中時新聞網)