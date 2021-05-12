國內新冠肺炎疫情連環爆，單日確診人數直線攀升，疫情指揮中心指揮官陳時中今赴立法院備詢時表示，這次圍堵稍微失敗，可能將警戒提高到第三級。對此，一名網友好奇詢問，「第三級警戒開下去多少人會失業？」引發網友熱烈討論，認為若真的走到這步，整個經濟、產業鏈會受到前所未有的衝擊，服務業恐倒一片。

原PO今日稍早在PTT八卦板發文表示，若疫情擴大到需要升級至第三級警戒，屆時除民生必要、醫療體系及公家機關外，其他的營業場所及公共場所恐都要關閉，且必須實施室內限5人、室外限10人的嚴格規定。

原PO痛批，變種病毒株傳播速度快，之前還把機組人員的居家檢疫時間下修，另外這些去遊藝場所或八大場所的人，「最好會跟你說他去哪」，明知可能會出事，卻又要賭一把，「要拿民生跟防疫一起賭嗎？升至第三級警戒會有多少人失業？」

貼文曝光，引發網友關注、討論，「整個經濟產業恐受到前所未有的衝擊，一定會有很多人失業」、「第三級學校都要停課了」、「服務業應該會直接開除全部員工，光房租應該就一堆店家撐不住」、「第三級就是全國停止活動14天，讓傳播鏈斷掉才能控制疫情」、「一個航空葬送服務業，服務業又葬送整個台灣，整個一起賠下去了」、「這波大概會是因小失大的最佳案例，為了給機組員方便，全國一起下去」。

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(中時新聞網)