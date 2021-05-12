台新金控旗下的台新融資租賃(中國)營運動能強勁，本周一(5／10)於中國南京順利完成三年期人民幣5億元的聯貸簽約，以因應未來展業的資金需求，本次係由台新租賃董事長陳力雄以視訊方式與各銀行團代表共同簽訂，是繼2018年7月首獲大陸銀行團人民幣3.5億元聯貸額度、以及2019年4月獲臺灣銀行團美金1億元聯貸額度後，再獲銀行團聯貸肯定支持。

本次銀行團聯貸共有8家銀行參與，由國泰世華銀行(中國)統籌主辦，國泰世華銀行(中國)上海分行作爲代理行及貸款行，而華南銀行深圳分行、上海儲蓄銀行無錫分行及南京銀行南京分行擔任共同主辦，參貸銀行則由玉山銀行(中國)深圳分行、臺灣銀行上海嘉定支行、臺灣中小企業銀行上海分行及首都銀行(中國)上海分行組成。

值得一提的是，本次聯貸銀行團除了台資銀行積極支持外，大陸以及外資銀行也熱烈響應。台新租賃原預計籌募聯貸金額人民幣3億元，而在銀行團的大力支持下，最終以人民幣5.0375億元成案，超額認購率達168％，顯示銀行團對台新租賃營運績效的肯定及持續發展的堅定信心。

(中時 )