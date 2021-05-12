台中又要送肉粽！沙鹿寶締園出租套房傳出明（13日）下午將舉辦除煞的「送肉粽」儀式，法會從下午2點開始，晚上7點普渡，9至10點送走亡靈，呼籲附近住戶「7到10點一定要避開」。當地里長證實有「送肉粽」，法會後即乘車引靈到沙鹿納骨塔，不會徒步進行。
沙鹿區六路里長鄭啟霖表示，當地主要都是住外地民眾，只知13日將舉辦送肉粽儀式，不知是否有人輕生。送煞以乘車方式進行，路線從台灣大道六段926巷開始，經由台灣大道往梧棲方向、右轉中山路，最後到達沙鹿納骨塔。
「送肉粽」儀式源於彰化沿海，當地人尊重自縊亡者，以細繩綁縛的「肉粽」暗喻，怨氣會附在繩結，除煞儀式就叫「送肉粽」，大多選在夜深人靜時舉行，通常法事一開始會先「跳鍾馗」作為開場。
也有一說認為「肉粽」指的並非死者靈魂，而是生前的怨恨，離世瞬間，痛苦意識交織在一起，累積為煞氣。習俗上認為輕生的人怨氣最重，會不斷「抓交替」，因此喪家舉辦除煞儀式，送走煞氣，才不會影響村莊平靜。
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