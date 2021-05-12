國際指數編制公司明晟MSCI在12日公布2021年5月的指數季度調整結果，有5檔科創板股票首度進入指數，本次調整結果將於2021年5月27日收盤後生效。

澎湃新聞報導，MSCI本次季度調整公佈了 MSCI全球標準、MSCI全球小盤、MSCI全球微小盤等主要指數系列的新增、剔除名單。本次調整中，MSCI全球標準指數新增109檔個股，其中包括39檔A股股票；同時移出96檔個股，其中包括19檔A股股票。

同時，MSCI全球標準指數新增的109只個股包括39等A股股票，移出的96檔個股中包括19只A股股票。值得注意的是，康希諾-U、中國通號、瀾起科技、杭可科技、睿創微納這5檔科創板股票本次新納入MSCI中國A股指數，這也是科創板股票首次進入MSCI旗艦指數系列。

2月份時，在公佈2021年第一季指數季度調整結果時，MSCI稱，從2021年5月份的半年度指數審查開始，可通過滬港通投資的科創板股票將有資格被納入MSCI中國指數和其他相關指數。而在2021年1月22日，滬深交易所分別對滬港通、深港通業務實施辦法進行修訂，自2月1日起實施，共有12檔符合規定的科創板個股被納入滬港通。

除全球指數系列外，MSCI中國全股票指數以及MSCI中國A股在岸指數的成分股名單也有所調整。MSCI中國A股在岸指數增加成份股26檔，剔除77檔標的。此外，MSCI中國A股在岸小盤指數中新增200檔個股，剔除213檔個股。

(工商 )