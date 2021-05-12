速食餐廳集體採實聯制 肯德基、摩斯、頂呱呱跟進 13:232021/05/12 中時 吳奕萱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 肯德基今（12日）起採內部用餐實聯制。（肯德基提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 頂呱呱集團強調相關防疫措施。（頂呱呱提供） 疫情加劇，繼早上麥當勞公布即刻採取用餐實聯制登記後，包括肯德基、摩斯漢堡跟頂呱呱等速食品牌，都宣布今（12日）起採取內用實聯制登記，其中頂呱呱集團旗下餐廳「UNCLES TAIWAN」、「東京油組總本店」、「發起人肉骨茶」等餐廳也同步辦理。 其中肯德基也加強例行防疫措施，包括提供零接觸外送服務，並於餐點外包裝盒、袋貼有安心封條，外送員全程配戴口罩，外送袋，及外送車箱內外部每日進行消毒作業，內用座位採梅花座等。 肯德基今（12日）起採內部用餐實聯制。（肯德基提供） 疫情升級百貨對策 Global Mall暫停試吃試飲活動 疫情升溫飯店餐飲受衝擊 延期、退訂電話陸續湧入 (中時 ) #餐廳 #實聯制 #頂呱呱 #肯德基 #麥當勞 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 衛武營多場節目活動取消 入內採實聯制登記 20:542021/05/11 生活 疫情升溫衝擊宴會餐飲市場 各大飯店業者繃緊神經拚防疫 17:472021/05/11 生活 阿伯挑海螺玩具「吹過一輪」防疫大破口 老闆無視賣出沒消毒挨轟超噁 08:182021/05/12 社會 國內疫情升溫 退房退餐電話打爆飯店 09:132021/05/12 財經 嘉市校園全面禁入 辦校外教學、畢業旅行要7成家長同意 10:372021/05/12 生活 台南防疫升級 醫院、長照機構禁止探病 21:262021/05/11 生活 新北公布校園4大防疫措施 補習班不超過100人、社區大學停課至6／8 11:372021/05/12 生活 防疫升級 通路總動員 04:102021/05/12 時尚消費 疫情升溫 台北地院、北檢今起採行實聯制 10:292021/05/12 生活 高巿府新聞局視察影城 呼籲落實各項防疫作為 12:012021/05/12 生活 疫情升溫 各大百貨加強消毒 餐廳實聯制 19:232021/05/11 生活 生活熱門新聞 直播》疫情警戒升至第三級？陳時中最新說明 - 生活 新北封城方案出爐 1周限外出3次 外送暫停 - 生活 宜蘭再增確診？姑姑在遊藝場工作 傳小二童和媽媽也染疫 - 生活 本土個案傳增逾10例 新店、萬華都有確診 1人在阿公店工作 - 生活 台灣升至第三級警戒有多可怕？網爆：恐倒成一片 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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