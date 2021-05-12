頂呱呱集團強調相關防疫措施。（頂呱呱提供）

疫情加劇，繼早上麥當勞公布即刻採取用餐實聯制登記後，包括肯德基、摩斯漢堡跟頂呱呱等速食品牌，都宣布今（12日）起採取內用實聯制登記，其中頂呱呱集團旗下餐廳「UNCLES TAIWAN」、「東京油組總本店」、「發起人肉骨茶」等餐廳也同步辦理。

其中肯德基也加強例行防疫措施，包括提供零接觸外送服務，並於餐點外包裝盒、袋貼有安心封條，外送員全程配戴口罩，外送袋，及外送車箱內外部每日進行消毒作業，內用座位採梅花座等。

肯德基今（12日）起採內部用餐實聯制。（肯德基提供）

(中時 )