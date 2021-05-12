幾天前根據外媒《Bleacher Report》報導，美國知名饒舌歌手J·科爾(J. Cole)將和非洲籃球聯賽盧安達愛國者隊簽約，他將得到除了歌手的第二個身份，非洲籃球聯賽BAL是NBA與FIBA大力扶持的聯賽，這代表J·科爾球技其實非常不錯，以前他也曾在北卡羅來納州桑福德高中(Sanford High School)打球，並在聖約翰大學(St. John's University)NCAA D1效力過，具有一定籃球水準。J·科爾也曾經出席NBA明星週末，但當時想秀灌籃的他並沒將球灌進。
而BAL聯盟成立於2019年，並在今年3月正式登場，首場比賽將於5月16日正式開打，共有12支隊伍，來自安哥拉、埃及、摩洛哥、奈及利亞，塞內加爾，突尼斯，阿爾及利亞，喀麥隆，馬達加斯加，馬利，莫三比克和盧安達，球隊組成有8名本土球員與4名外籍球員。之前為NBA球員的饒舌歌手Master P曾在《TMZ》訪談說，J·科爾也有計畫想加入NBA，不過最後並沒成功，但他實力被外界稱為「籃球最強藝人」，所以他想挑戰職籃也並非是特別讓人驚訝的事。
J·科爾同時也是製作人，在音樂圈有非常大成就，2007年年初J·科爾以饒舌歌手身份發行首張混音帶《The Come Up》。2009年與Jay Z《Roc Nation》唱片公司簽約，他是首位被簽進此公司歌手。之後J·科爾於2011年發行首張專輯《Cole World: The Sideline Story》，這張專輯取得巨大成功，空降美國告示牌二百強專輯榜第一，並在短期內被美國唱片業協會認證為白金唱片。之後他也在2014年發行《2014 Forest Hills Drive》，到2018年則發行《KOD》。目前暫時脫離音樂人身份的他將從籃球場出發，期待他有令人驚艷表現。
(中時新聞網)
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