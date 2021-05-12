幾天前根據外媒《Bleacher Report》報導，美國知名饒舌歌手J·科爾(J. Cole)將和非洲籃球聯賽盧安達愛國者隊簽約，他將得到除了歌手的第二個身份，非洲籃球聯賽BAL是NBA與FIBA大力扶持的聯賽，這代表J·科爾球技其實非常不錯，以前他也曾在北卡羅來納州桑福德高中(Sanford High School)打球，並在聖約翰大學(St. John's University)NCAA D1效力過，具有一定籃球水準。J·科爾也曾經出席NBA明星週末，但當時想秀灌籃的他並沒將球灌進。

J. Cole is signing with Rwanda Patriots in the Basketball Africa League. Patriots play their first game of the season Sunday against Rivers Hoopers, per @MarcJSpears, @NewTimesRwanda pic.twitter.com/JwYFrH5smu — Bleacher Report (@BleacherReport) May 10, 2021

而BAL聯盟成立於2019年，並在今年3月正式登場，首場比賽將於5月16日正式開打，共有12支隊伍，來自安哥拉、埃及、摩洛哥、奈及利亞，塞內加爾，突尼斯，阿爾及利亞，喀麥隆，馬達加斯加，馬利，莫三比克和盧安達，球隊組成有8名本土球員與4名外籍球員。之前為NBA球員的饒舌歌手Master P曾在《TMZ》訪談說，J·科爾也有計畫想加入NBA，不過最後並沒成功，但他實力被外界稱為「籃球最強藝人」，所以他想挑戰職籃也並非是特別讓人驚訝的事。

I remember seeing this video a couple of months ago. Now it all makes sense.https://t.co/CMcpMu7CUP — Tayo (@Mr_rugamba) May 10, 2021

J·科爾同時也是製作人，在音樂圈有非常大成就，2007年年初J·科爾以饒舌歌手身份發行首張混音帶《The Come Up》。2009年與Jay Z《Roc Nation》唱片公司簽約，他是首位被簽進此公司歌手。之後J·科爾於2011年發行首張專輯《Cole World: The Sideline Story》，這張專輯取得巨大成功，空降美國告示牌二百強專輯榜第一，並在短期內被美國唱片業協會認證為白金唱片。之後他也在2014年發行《2014 Forest Hills Drive》，到2018年則發行《KOD》。目前暫時脫離音樂人身份的他將從籃球場出發，期待他有令人驚艷表現。

(中時新聞網)