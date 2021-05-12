台灣陪審團協會今舉辦「法庭觀察結果公佈，是法庭還是法學教室？」記者會，台灣陪審團協會理事長陳為祥，法律適用與量刑混在一起，模擬法庭淪為法學教室，人民參與審判的美意喪失。形同笑話；地方法院完全把人民當作學生，令人失望。

2023年國民法官制度上路前，司法院在各地法院進行模擬法庭，讓司法官及民眾理解制度的運作。台灣陪審團協會為了瞭解模擬法庭的運作情況，特別找了許多的觀察員，對於部分地方法院的國民法官模擬法庭進行觀察，卻發現整個制度的運作恍如法學教室，完全失去讓民眾參與審判的初衷。

台灣陪審團協會理事陳萬祥說，自己曾到基隆地方法院與士林地方法院進行觀察審判，士林法院相較於基隆法院不友善許多。士林地方法院對於觀察員們較不重視，忽視普通民眾進入觀察的權利。審前說明書的難理解，也造成事後審判的荒謬之處。認為國民法官制度是一種密室協商，職業法官權威效應明顯，人民的意見無法展現。

台灣永社專案研究員彭志誠先生指出，國民法官制度或許能夠減輕百官行述的狀況，但就現行的狀況似乎會變成法學教室，令人懷疑這樣制度運作的意義。構成要件與量刑的討論，每個人都有不同的解讀，雖然有審前說明書的說明，然而國民法官在遇到問題時，在審前根本沒有制度可讓民眾即可理解，審判時極容易變成國民法官受到職業法官引導，人民參與審判的美意喪失。

台灣陪審團協會創會理事長鄭文龍說，國民法官制度的運作，就是一種羞辱國民的制度，完全鄙視民眾。他曾觀察台北地院的模擬，從甫開始恍如法學院上課，極其荒謬。全世界有52個國家採用陪審制度，人民的參與僅適用在事實認定，解釋法律交由專業法官，方是正確的制度運作方式。在審判每個過程中，都有專業的法律知識，權威效應相當明顯，法官鄙視民眾無法理解法律知識，完全是羞辱國民。

他認為，國民法官是一種畫蛇添足的制度，仿冒陪審制度的參審制度，淪為笑柄。司法改革大走回頭路，現行司法制度與中共一致，民主大走退路，司法制度與中共統一。

時代力量立委邱顯智質疑，目前的制度運作與模擬過程，國民法官很顯然是職業法官的陪襯，根本就是無心讓民眾加入審判。應該在模擬過程中滾動式的修正，而非一路拖到實際制度運作，把人民當成白老鼠。

(中時 )