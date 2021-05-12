中鴻(2014)公告自結4月EPS0.4元，略低於2月的獲利表現，公司表示，主要是受4月利差縮小。展望第二季，5月中鴻平均大漲8.8%，預計6月盤價漲勢大，可望帶動第二季獲利優於首季。

中鴻公告4月自結每股純益0.4元，前4月每股純益1.58元。4月單月淨利5.74億元，年增710.64%，EPS0.4元。

中鴻4月營收40.1億元，年增約58.1%；前4月營收148.42億元，年增17.5%，稅後純益22.74億元，每股純益1.58元。

中鴻公告4月淨利5.74億元，EPS0.4元，則略低於2月的0.45元。公司表示，4月熱冷軋鋼捲報價上調500元，鍍鋅鋼捲上調700元，惟漲幅低於當時的成本漲幅，因此毛利率下滑。

中鴻指出，5月報價平均大漲8.8%，6月也續看漲，預期5、6月售價漲幅高過成本增幅後，毛利率將回升。

展望第二季，中鴻第二季出貨量目標54萬噸，略高於首季的51萬噸，加上產品價格持續看漲，法人預估，中鴻整體第二季毛利率仍有望優於第一季的17.99%，甚至有望挑戰20%新高。下半年鋼市有撐，整體下半年表現可望不比上半年差。

針對下半年鋼市走向，中鴻表示，目前市場持續面臨供不應求，且成本持續增加，對下半年的鋼鐵價格、需求保持樂觀態度。

(時報資訊)