王惠美說，目前縣內「衛生所暨長照衛福大樓」總共有6棟，且還正爭取第7棟的經費中，感謝中央大力支持，拜託多多挹注經費，一起照顧彰化縣的長輩。(吳建輝攝)

北斗鎮衛生所暨長照衛福大樓，將興建地下1層地上6層新大樓，結合衛生、長照、不老健身房、公辦托嬰中心、日照中心、婦女中心、親子館、福利中心、早療機構等，預計112年2月完工。(吳建輝攝)

彰化縣北斗鎮衛生所暨長照衛福大樓新建工程12日動土，由彰化縣長王惠美、衛生福利部長照司長祝健芳、北斗鎭長李玄在等人共同啟動，王惠美說，目前縣內「衛生所暨長照衛福大樓」總共有6棟，且還正爭取第7棟的經費中，感謝中央大力支持，拜託多多挹注經費，一起照顧彰化縣的長輩。

彰化縣長王惠美上任後，縣府團隊積極爭取「前瞻基礎建設-整建長照衛福據點」的補助經費，已經成功爭取12案，總經費達6億2002萬5000元，目前縣內的「衛生所暨長照衛福大樓」總共有6棟，加上今天動土的北斗，而現在員林、竹塘、彰化等3個地區的長照衛福大樓皆已完成發包陸續準備動工，未來縣內一共會有12棟長照衛福大樓。

王惠美說，過去衛生所、日照中心各自一棟，現在爭取都整合在一起，讓好的環境能夠共好，且更好管理，縣府團隊積極爭取「前瞻基礎建設」的城鄉建設，除了12案的長照衛福據點外，過去彰化已經獲中央核定42案，超過10億5021萬9000元的相關日常照經費，可以說是全國第一。

王惠美強調，彰化縣126萬鄉親，65歲以上已達21萬餘人，長照已是縣府施政重點，因此希望彰化縣內589個村里至少都能有一處關懷據點，目前已經達到290處，要讓長輩得到最好的照顧及促進健康，走出戶外不孤獨，還能減少失智風險、減緩老化速度。

衛生福利部長照司長祝健芳表示，彰化縣政府爭取資源不遺餘力，在前瞻1.0時期就衛復健長照的據點爭舉45案，將近11億元的經費，縣府將目標放在一國中學區一日照，努力布網，現在只差11處，目前5處已經著落，剩下6處王縣長也積極盤點合適的地點。

祝健芳說，彰化縣政府力拼大範圍區域的全國第一，不一定要新建物，閒置的公共空間修繕後也能成為日照中心，另外一鄉鎮一住宿的機構，剩下二水、線西、大城沒有達標，未來如果有找到合適的地點興建或修繕，也能向衛服部提出計畫。

(中時 )