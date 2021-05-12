警方在成員住處、車上，發現許多大甲媽祖遶境帽及壓轎金。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

台中市刑大偵七隊4月破獲以簡姓主嫌為首的不法暴力集團。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

台中市刑大偵五隊5月查獲以陳姓嫌犯為首暴力討債集團。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

警方查扣犯罪證明書等贓證物。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

戲如人生！台中市警方掃黑一波接一波，日前查獲簡、陳姓男子為首的不法集團，其中陳嫌2名手下，曾參與國片拍攝，擔任跑龍套小弟的角色，戲還未上映，因涉嫌率眾恐嚇取財，遭警方逮捕；警方自4月迄今，執行2波專案掃黑，檢肅治平專案目標9人、組織共犯59名、共85人到案，查扣制式、改造手槍及毒品等相關贓證物。

刑事警察大隊長陳炯旭指出，刑大偵五隊5月查獲以陳姓嫌犯為首暴力討債集團，涉嫌率眾恐嚇取財，以霸佔營業場所、強簽本票、發放不實傳單等方式恐嚇被害人，使被害人心生畏懼不敢報案，共查緝5人到案，並移送法辦。

警方更發現，陳嫌手下2名小弟，曾在國片電影裡，充當臨時演員，扮演黑道兄弟，並將拍攝過程及花絮上傳「臉書」宣揚，現實生活中，則涉嫌率眾恐嚇取財；另警方在搜索過程中，在成員住處、車上，發現許多大甲媽祖遶境帽及壓轎金，據說，每年隨轎大甲媽祖行腳遶境，刑事幹員嘆：「媽祖靈驗，歹路不保佑」。

陳炯旭指出，台中市刑大偵七隊4月破獲以簡姓主嫌為首的不法暴力集團，簡嫌自恃天道盟太陽會幹部之黑幫背景，為牟取不法利益，假藉各種事端設局坑殺被害人，再以黑道雄厚人際關係串聯北部具天道盟、竹聯幫及中山聯盟等黑幫分子10餘人南下恐嚇要脅被害人，警方均查緝到案。

警方指出，簡姓主嫌於去年11月間，在台中市參與「四支刀」撲克牌賭局，因席間賭輸數萬元，隨即假藉地上掉1張牌即稱遭被害人詐賭為由，向被害人恐嚇索200萬元作為賠償，因被害人不從，簡嫌即率北部天道盟、竹聯幫、中山聯盟等幫眾10餘人，並稱其中1名小弟涉及前台北市信義區殺警案之中山聯盟成員，致使被害人心生畏懼，遭逼迫開立鉅款支票坑殺。

警方調查，簡嫌另於去年4月間利用疫情以買到假口罩（非醫療用）之交易糾紛事端，設局將前來交易之廠商強關屋內限制行動自由，並以須賠償300萬元之條件逼迫廠商簽立賠償協議書，以達該犯罪集團不法牟利之目的。檢警於今年4月底展開搜索、拘捕行動，將簡姓主嫌及犯罪同夥檢肅到案。

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(中時 )