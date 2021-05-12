台灣疫情緊張，本土個案持續增加。一名女網友今天逛好市多卻看見「台灣最醜的風景」，竟有客人使用完購物車後，將用過的口罩亂丟在車上，超沒水準的畫面激怒大批網友，不少人直呼，疫情緊張還這樣亂丟，真的很恐怖，也超級沒公德心。

一名女網友今在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文表示，在好市多入口準備拿推車的時候，卻看見超垃圾的景象，讓原PO覺得超級沒水準，尤其現在疫情升溫中，隨便亂丟口罩真的讓人覺得很恐怖。

從原PO分享的照片中可見，好市多的購物車上，角落塞著一張收據，上面還有4個看起來已經使用過的口罩，就大剌剌地亂丟在車上沒拿走，包括2個粉色的成人口罩以及2個兒童用口罩，引發網友熱議。

不少網友看了留言怒批，「2大2小，教育真差」、「超沒水準耶，而且看起來像是整家人都有問題」、「非常沒水準，而且髒死人了，己所不欲勿施於人，拿去丟掉很難嗎？品德人品極差」、「父母的身教會有負面影響」、「防疫破口」。

事實上，亂丟口罩的行為違反「廢棄物清理法」第27條規定，而亂丟口罩者，第1次罰3600元，第2次以上將按次重罰6000元罰緩。因此，許多網友表示，卡在角落的那張收據可查出是哪個會員，因此紛紛建議原PO可以檢舉對方。

(中時新聞網)