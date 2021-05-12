由於國內新冠疫情升溫，原本不想打疫苗民眾已開始打探在那裡可以打疫苗，使得有推出疫苗險的富邦產險和安達產險投保案件正穩定成長中。富邦產險疫苗險目前已可網路投保，年保費399元投保次日即生效；至於安達產險疫苗險年繳保費226元，預計5月中旬也可以網路投保。

富邦產險網路投保的「疫苗險」專案，提供疫苗與防疫雙重保障，富邦產險表示，投保年齡須年滿20歲，續保可至75歲，不分性別職業單一費率，投保後最快翌日就能生效，且保險期間內每人接種疫苗劑量或種類皆無上限，年保費僅需399元，投保後翌日即可生效！

富邦產險表示，「疫苗險」不僅適用新冠疫情流感疫苗，更包含所有在台灣合格且於境內施打的預防疫苗，若民眾於接種上述疫苗後14日內發生疫苗不良事件而住院時，可提供定額住院生活補償，該次連續住院日數達5日(含)以上時另給付增額補償，保期內最高理賠50萬元；若保戶已接種法定傳染病疫苗，卻於180日內仍確診罹患該法定傳染病，則提供每次住院最高10萬元的理賠給付。若保戶因為接觸確診病例而遭主管機關要求居家隔離並取得「居家隔離通知書」，且於隔離期間遵守相關規定，富邦產險將給付定額隔離費用補償保險金，同一法定傳染病以一次為限。但若屬於「居家檢疫」或「自主健康管理」者，則不在承保範圍內。

安達產險目前尚未開放網路投保，民眾可以先下載要保書及簽署完成後，請致電安達產險免付費0800-818-218專線，留下姓名、連絡電話、所在地縣市鄉鎮，即有專人連絡。安達產險表示，網路投保預計在5月中旬可上線。目前若要投保安達疫苗險，除了直接聯繫安達產險投保外，還可透過與安達有簽約保經代公司進行銷售近期也會透過其他簽約銀行通路進行臨櫃銷售。安達產物疫苗險保障為─注射後90天內不良反應者，住院每日賠付日額3千元，施打兩劑疫苗都可獲得保障，加護病房定額3萬元，死亡費用補償金定額30萬元，年繳保費226元，投保年齡是16至70歲。

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