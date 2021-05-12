國中會考即將於15日登場，因應疫情升溫，台中市長盧秀燕前往文華高中考場巡視，要求防疫務必做到安全無虞。（陳淑芬攝）

國中會考即將於15日登場，台中市各考場皆配置遠紅外線熱像儀。（陳淑芬攝）

國中會考即將於15日登場，因應疫情升溫，台中市長盧秀燕今天前往文華高中考場巡視，視察考場防疫整備3道關卡包括校園量測體溫、考場分流、休息區用餐隔板規畫等實地模擬演練。盧秀燕表示，今年家長不得陪考，各考場成立「考生服務隊」，皆配置遠紅外線熱像儀，要求防疫務必做到安全無虞，零缺失。

盧秀燕今天到文華高中視察考場，從進入校園量測體溫、考場分流、休息區用餐隔板規劃等逐項檢視，實地模擬演練防疫整備3道關卡。

盧秀燕表示，台中目前沒有相關疫情，但各試場佈置及準備工作持續整備，防疫要提前做好準備，務必做到安全無虞，務求考試當日零缺失，讓家長、師長安心，並確保考生的應考權益及健康安全。

盧秀燕指出，今年考生家長不得陪考，各考場成立「考生服務隊」，並配置遠紅外線熱像儀，所有人員進入考場前也須量測體溫，額溫高於攝氏37.5度或耳溫高於攝氏38度必須再做第二次量測，若確認發燒則引導至「第二類備用試場」應試。

台中市教育局表示，今年中投區國中教育會考試務工作輪由市立台中一中承辦，報考人數為3萬1030人，分別安排於33個考場學校，英語聽力考試照常施測，加強消毒、管制考場進出場動線。14及15日進行考場消毒作業，16日下午會考結束後，環保局將協助各考場學校再次消毒環境。

台中市教育局指出，每間備用試場以安排5位考生為上限，並拉開座位間距，各試場開放冷氣，試場前、後門保持關閉，開啟試場內4個角落窗戶各5至10公分，以維持適度通風。

(中時 )