弘光科大舉辦「自動化口罩生產實驗室」記者會，除發表無耳掛黏貼式口罩，並呼籲國人做好自我防護。（王文吉攝）

學童示範戴上無耳掛黏貼式口罩。（王文吉攝）

弘光科大設置「自動化口罩生產實驗室」，生產無耳掛黏貼式口罩。（王文吉攝）

全國防疫升級，口罩需求大增。弘光科技大學設置「自動化口罩生產實驗室」，生產「無耳掛黏貼式口罩」給師生到醫療機構實習用及捐贈弱勢團體，由美斯潔公司提供專利技術，採用特殊黏膠製作的口罩，能直接貼在臉上使用，改善戴傳統耳掛式口罩的不適感，方便聽障者、孩童配戴，生產實驗室12日首次亮相，已生產7000片口罩捐贈社福團體。

美斯潔公司董事長翟本喬、南台中家扶中心主任王金墩等來賓12日出席「自動化口罩生產實驗室」發表記者會。弘光科大校長黃月桂表示，學校建置「自動化口罩生產實驗室」，要感謝翟本喬董事長爭取美國非營利組織Give2Asia捐助40萬元美金經費，並提供研發10年的「無耳掛黏貼式口罩專利技術」給學校。

黃月桂指出，實驗室成立是企業社會責任跟大學社會責任的結合，所生產的「無耳掛黏貼式口罩」除提供學生在校外醫療機構相關實習場所使用，也捐贈給社福團體使用，目前已捐贈7000片口罩給中部4家社福機構。

翟本喬表示，結合力量把口罩生產實力跟學校合作，最新進的口罩機器放在學校，平常小量生產供給學校自給以及弱勢團體使用，等有需要萬一疫情爆發後，就能大量生產，供給周圍的社區。

「無耳掛黏貼式口罩」沒有鬆緊帶，使用上不必擔心幼童臉小而戴不密合，發表會請來兩名幼童示範。聽障朋友戴助聽器，再戴傳統耳掛式的口罩比較不舒服，語言治療與聽力學系助理教授黃慧琪示範如何戴無耳掛口罩，學生說「這種口罩很方便，密合度也很好，戴起來很舒適，長期戴也不會造成不舒適感。」

弘光科大副校長張聰民說明實驗室口罩製程，並帶領來賓參觀實驗室。實驗室佔地30坪，進入需要穿防塵衣，是全自動化生產，如果24小時不停運轉，1天可生產3萬片口罩。無耳掛口罩不用傳統的鬆緊帶掛在耳上，能夠阻絕飛沫，長期配戴不會造成不舒適感，靠著口罩上特殊專利的黏膠，緊緊附在臉上，具有更佳防護效果。

張聰民強調，實驗室生產的無耳掛黏貼式口罩「只送不賣」，未來也會持續捐贈社福團體。為了讓實驗室能持續長期運作，生產口罩捐助弱勢族群，只要指定捐款500元給「自動化口罩生產實驗室」，就送10個口罩給捐款人，每捐500元就送10個，同時也會尋求企業贊助，希望將捐贈範圍擴及全國社福團體。

(中時 )