開發面積約11.21公頃，重劃前多屬台塑及南亞前鎮舊廠區土地的88期重劃區，12日舉行竣工通車典禮，代表亞灣基礎建設更進一步，未來台塑集團的開發，也將助攻亞灣5G AIoT創新產業園區的發展。

亞洲新灣區的第88期重劃區，12日舉辦竣工通車典禮，由高雄副市長林欽榮和地政局長長陳冠福主持，該重劃區公辦重劃之後，可取得公園、廣停及道路用地等公共設施面積約5.82公頃，提供特貿區用地面積約5.39公頃，可供設置工商貿易、金融、會議中心、展覽中心、辦公大樓、觀光旅館及購物休閒等服務性設施。

高雄副市長林欽榮12日表示，面積廣達590公頃的亞洲新灣區，是高雄未來發展的重點區域之一，中央及高市府非常重視，已經挹注資金完成多項旗艦型的大型建設，包含高雄展覽館、高雄港埠旅運中心、海洋流行音樂中心、市立圖書館總館、高雄捷運環狀輕軌等，

林欽榮指出，高市府對於亞灣區的定位，非常明確，期待亞灣區能扮演高雄產業轉型的重要角色，尤其是在今年2月28日蔡總統蒞臨高雄，支持陳其邁市長的亞灣5G AIoT創新產業園區政策，蔡總統及蘇院長更以實際行動宣布，中央將投入5年110億元的補助計畫，建構全國最完整的5G發展場域，今年1月，中華電信公司已宣布將攜手微軟等13家國內外垂直應用領域廠商進駐。

他說，高市政府已廣邀民間企業，共同開發台電特貿三公辦都更案，這是高雄市政府與台電公司首宗大型公辦都更招商案，預估投資規模超過350億元，約可創造4,000個就業機會，也象徵著高雄市政府主動擔任亞灣區土地開發領頭羊的角色，積極投入招商引資的工作，希望在未來5G AIoT的園區，能夠加速成為台灣、甚至全球最完整的產業聚落。

高雄地政局長陳冠福表示，亞灣區11處公辦開發區，主要位於成功路、時代大道及中山三路兩側，屬於區內核心地帶，12日竣工通車的第88期，位於亞灣區核心區最南端，連同已完工的第60、65、70、79、80、83期等重劃區，總計已開發完成7處，面積總計達63.2公頃，其餘3處重劃區將於明年底完工、

他說，205兵工廠區段徵收區，也配合軍方明年底搬遷後，啟動開發作業，未來透過市地重劃、區段徵收，亞灣區的基礎建設將更完備，也為亞灣區提供廣大發展腹地。

(工商 )