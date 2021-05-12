玉山銀行與玉山志工基金會共同發起的「玉山黃金種子計畫」，5月5日於嘉義梅山鄉舉辦大南國小玉山圖書館啟用典禮，原大南國小玉山圖書館於2010年建置，但因學校老舊校舍整建計畫拆除，在玉山志工基金會多次到校關心與會勘下，擇定於新建校舍重建玉山圖書館，讓孩子繼續享有優質的閱讀環境。

嘉義縣教育處代理處長李美華表示，閱讀推展是嘉義縣一直以來推展的重點工作之一，結合玉山志工基金會所提供的資源與學校師長們的用心指導，勉勵學生們要善用閱讀資源，讓書本成為生活的重要養分，不只是追求閱讀的量，還要去思考書裡的內容，進而形成自己的觀點與看法。

大南國小校長謝世達開心的表示，感謝玉山黃金種子計畫的持續支持，用心提供舒適的硬體閱讀環境，挹注經費、多元的圖書讓學校順利推動「閱讀校園」、「環境危機追追追」、「走讀家鄉河」等課程，以提升孩子的詞彙、推論及對話思考能力。也很感動玉山從去年開始邀請英語教師至學校進行「英語手牽手」課程，透過活動、繪本及遊戲等方式，引發學習英語興趣，每天看著這群在山林裡跑跳的孩子快樂學習、累積能力，就是校長最有成就的事。

全校師生歡喜迎接新圖書館的啟用，全校閱讀量最高的六年級周同學也分享，閱讀是她最愛的活動之一，書本裡有好多有趣的故事，她曾經一周內看完三本小說，每年閱讀量高達五百本，未來有玉山圖書館後就不用再老遠跑到鄉圖書館了，她希望能夠累積知識，夢想未來能夠成為一名醫生，能夠照顧家人也幫助別人。

玉山志工基金會自2007年發起玉山黃金種子計畫，結合世界卡貴賓及志工的愛心，目前已在全國打造160所玉山圖書館，捐贈超過10萬本圖書，逾37萬學童受惠。看見小朋友在溫馨舒適的環境裡開心閱讀、校長及老師們分享學生的成長，玉山將持續結合企業與社會資源，拋磚引玉發揮正面影響力。

(中時 )