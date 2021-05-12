新冠疫情在本土擴散，重創國人旅遊信心，這兩天旅行社為處理國旅退費事宜忙得焦頭爛額，但部分旅館、交通訂金已經先付出，無法收回的金額該由旅行社或旅客吸收，業界擔心再度重演去年無法出國時旅客與業者的對立。旅行業品質保障協會指出，交通部觀光局面對天災處理退團時有一套機制，但部桃事件到這次諾富特、本土擴散等，都沒有啟動該機制，希望觀光局能說明清楚，好讓業者處理時能有依據可循。

品保協會指出，去年這時候很多旅客報了出國旅遊團，但無法出境，旅行社先付出的住宿、機票訂金收不回來，因此衍生許多糾紛。觀光局面對這種突發事件，其實有一套處理表準，邀集品保協會、旅行公會全聯會開會商議如何處理旅客退費、解約等。

但最近國內疫情升溫，這套制度卻沒有啟用，很多人面臨行程要不要繼續，觀光局沒有說清楚怎麼做，業者與旅客中間沒有一條線，會變得很難處理。

品保協會表示，官方清楚的指引可以讓業者與消費者有依循目標，畢竟旅行社只是一個線頭，下游還有旅館、遊覽車、餐廳等，是整串的供應鏈，如果其中一環不給退訂金，那損失要由誰來吸收？呼籲觀光局趕快出面講清楚，才不會造成市場跟旅行業對立。

(中時 )