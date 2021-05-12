「2021羅布森伴城路跑」堪稱全台最低碳排放量的路跑，10月3日將熱鬧展開，首次把路線帶進有「台中之肺」美稱的中央公園，跑者甚至能跑上科湳愛琴橋，一覽國道1號及74號快速道路的車流風光；12日舉行活動宣傳記者會，邀請三位知名馬拉松國手分享擔任視障陪跑員的經驗，台中市副市長令狐榮達也代表市長盧秀燕到場支持。

令狐榮達說，感謝羅布森重視社會責任，結合公益舉辦如此健康有意義的活動。此場賽事將是全國最低碳、最環保的路跑活動，10月3日將於水湳中央公園出發，讓民眾飽覽沿路風光。

有鑑於國內新冠肺炎本土案例增加，市府防疫全面升級，今日記者會也採嚴謹防疫措施，預定10月3日的「羅布森伴城路跑」，也將視未來疫情狀況超前部署調整。

運動局指出，羅布森伴城路跑是一場跑在城市裡的路跑賽事，長度分為4K、12K及21K，沿途路線亮點眾多，跑者能跑上連結水湳及中科的科湳愛琴橋，賽會也釋出600個身心障礙免費名額。

全程更供應蔬食、交通維安車輛全面改為電動車，及製作專屬環保水杯，減少使用一次性紙杯，種種措施堪稱國內路跑賽事的創舉。台中將於2022年舉辦全國身障運動會，希望全民一起來運動，讓社會產生更多的正能量。

「舉辦伴城路跑的動機很簡單，希望傳遞友善的理念。」羅布森董事長汪世旭透露，愛上跑步已經30多年，前幾年更成為一位視障陪跑員。羅布森是對環境、社會、人群友善的企業，希望將「低碳、友善、關懷」精神，帶進這場賽事中。

今日現場邀請到國手曹純玉、謝千鶴、游雅君分享擔任視障陪跑員的經驗，網紅小比媽媽也帶著行動不便的兒子小比現身會場，希望透過拋磚引玉，呼籲更多的身心障礙者走出戶外。羅布森董事長汪世旭今日也特別贈送3條陪跑繩予3位國手，感謝其發揮自身影響力，帶給社會更多的正能量。

(中時 )