疫情升高，身兼民進黨主席蔡英文總統今中常會前發表談話，她強調，團結防疫守台灣，相信在大家通力合作之下，能再次度過這波疫情的挑戰。

兼任民進黨主席的總統蔡英文。(資料照)

民進黨今中常會，與會者也實施梅花座，原本緊鄰蔡總統兩邊「左右護法」，秘書長林錫耀與黨團總召柯建銘，也與蔡總統隔開一個座位。

蔡總統談話指出，這幾天國內外疫情明顯升溫，各國家案例數也明顯增加，國內也同樣發生同樣感染，在昨天疫情警戒升級後，待會指揮中心中也會說明現在狀況，並就防疫作為作說明且加強稽查。

她說，目前防疫物資跟醫療系統都是充足的，請大家放心，疫苗也會陸續到位，也會協調相關部會及地方政府，通同強化防疫措施，我也理解，更嚴格的防疫措施，難免影響大家的生活，請國人不要恐慌，政府會用最嚴謹的態度、最大的警覺配合指揮中心的指引來防疫。

她說，也要提醒大家，因為過去團結防疫才能夠一起度過危機，才能讓台灣的防疫成績被世界看到。此刻的挑戰依然嚴峻，請大家提高警覺、遵從指引，相信一定能團結度過挑戰。

她說，也要特別提醒大家，這段期間會有一些來路不明的假訊息，請大家收到有疑慮的訊息時盡快查證不要輕易轉發，她也會請指揮中心加強正確訊息的宣導，請大家務必提高警覺。

她表示，過去一年全民同心守住疫情，未來一年更要守住台灣，保持穩健的經濟成長，繼續在國際舞台上發光發熱，「團結防疫守台灣」，相信在大家通力合作之下，我們能再次度過這波疫情的挑戰。

(中時 )