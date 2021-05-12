中央流行疫情指揮中心今（11日）一口氣宣布新增7例本土確診個案，5例為發生在宜蘭羅東的遊藝場群聚感染。（圖／翻攝Google Maps）

台灣昨（11日）一口氣暴增7例本土病例，其中6例感染源不明，國內正式進入社區感染。律師呂秋遠認為，我們確實在這半年比較鬆懈，就算是華陀、扁鵲、李時珍再世，也沒辦法讓不打疫苗、不戴口罩、不遵守隔離規範的台灣人遠離群聚感染。他並給出10點建議，呼籲大家繼續努力，「沒道理經歷過SARS的亞洲戰鬥民族，會被這次的初步社區感染擊倒」。

呂秋遠在臉書發文表示，進入了社區感染階段，雖然很遺憾，但是至少我們比其他國家都晚了一年以上，他提出10點建議，包括1.疾病不可怕，可怕的是無知與恐懼。不要責怪任何人，特別是航空人員。

2.不要責怪任何人，特別是航空人員。在這時候，我們需要的是互相體諒與照顧。

3.我們確實在這半年比較鬆懈，在責怪航空人員之前，不妨想想他們的工作性質、隔離時間，還有我們自己參加的無數大小演唱會、聚餐、廟會活動、旅遊等等，我們都有戴好口罩、保持社交距離嗎？

4.如果符合資格，請盡快去施打疫苗。

5勤洗手、戴口罩、保持社交距離、避免群聚活動，是自己能做的防疫大事。

6.近期如果有活動，或是到人潮較多的地方，都盡量取消吧！

7.餐飲業、藝文界應該會在這陣子受到嚴重的打擊，請大家互相體諒。請不要再藉機攻擊指揮中心了，就算是華陀、扁鵲、李時珍再世，也沒辦法讓不打疫苗、不戴口罩、不遵守隔離規範的台灣人遠離群聚感染。

8.這不是演習，已經是事實，如果情況繼續嚴重下去，很快台灣就會進入我們只會在新聞裡、電影裡看到的慘狀，請至少先忍耐一個月，如果運氣好、夠自制、能警覺，我們應該就可以在下個月以後重回正常生活。

9.如果有幸災樂禍，或是早覺得台灣有問題、或是要槍斃指揮中心公務員的人、或是要政府官員立刻下台負責的人，你們可能應該要到印度考察當地的情況，才會懂「惜福」兩個字怎麼寫。

10.我們很努力，運氣也一直很好。所以請繼續努力下去，多洗手、戴口罩、避免群聚、保持社交距離，成為病毒的斷點，沒道理經歷過SARS的亞洲戰鬥民族，會被這次的初步社區感染擊倒。我們可以的！

(中時新聞網)