男星李榮浩不但歌聲好還會創作，他2013年出道，隔年便拿下金曲獎包含最佳新人獎等5大獎項，而這等才華也吸引到「佳人」傾心，2019年9月他樂娶天后楊丞琳，且新婚不久卻因疫情大多時間分隔兩地，如今隻身在大陸發展，不料最近李榮浩在網路上被妹子痛罵：「聽到李榮浩就想吐」，他也很快出面回應，到底發生什麼事情？

李榮浩和楊丞琳小倆口才新婚1年多，新冠肺炎疫情就在全球爆發，過去為了相聚而經常當空中飛人的李榮浩與楊丞琳被迫分居兩地，長達304天僅能靠視訊維繫感情，連楊丞琳在台北開20周年演唱會，都只能跟老公螢幕連線，直到1月時楊丞琳終於飛大陸，隔離結束除了見老公，也參加《乘風破浪的姐姐2》節目錄製，但如今已飛回台灣，不知何時能再相聚。

李榮浩親上線回應女網友的抱怨。(翻攝自微博)

而在李榮浩又回歸獨自一人生活的時候，被牽扯進一起網路風波，有名正妹網友在微博po文：「被前男友禍害的聽到李榮浩就想吐」，原本只是一段糟糕往日情的心情抒發，卻因李榮浩的「參戰」而掀起熱烈討論。

在女性網友po文抱怨「聽到就想吐」的文章底下，本尊李榮浩竟然親自留言回應：「別這樣，不關我的事啊。」，超有個人風格的洗白留言，馬上吸引網友圍觀，留言區爆出一堆笑聲，還問李榮浩「是不是沒事就搜自己的名字啊」、「你沒事還搜自己呢」，也有人替李榮浩緩頰「姊妹再給他一次機會」、「請原諒浩浩」，整個版瞬間從情傷變得超歡樂。

(中時新聞網)