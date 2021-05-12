巴西傳出一名孕婦接種阿斯特捷利康（AstraZeneca）的新型冠狀病毒疫苗後死亡案例，聖保羅、里約熱內盧與其他州今天依國家衛生監管機關建議，暫停替孕婦施打AZ疫苗。

法新社報導，巴西衛生部長奎洛加（Marcelo Queiroga）在記者會上說，一名里約熱內盧女子在接種阿斯特捷利康的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗後死亡，在衛生部查明死因前，暫停替孕婦施打這支疫苗。

奎洛加表示，這個建議是由一群專家提出，依據的「完全是技術標準」。

巴西全國疫苗接種計畫（National Vaccination Program）顧問卡里爾（Jorge Kalil）說：「目前還不清楚血栓發生的原因是否為疫苗。我們正在分析整起病例的細節，以做出結論並釐清事發經過。」

巴西國家衛生監督局（Anvisa）10日晚間建議「立即暫停」替孕婦施打AZ疫苗，以配合「持續監控巴西COVID-19疫苗的不良事件」。

全國疫苗接種計畫協調員弗蘭基納托（Franciele Francinato）說，已接種第1劑AZ疫苗的孕婦，應等到衛生部發布新指引後，再打第2劑。

許多巴西民眾接種的是中國北京科興控股生物技術有限公司（Sinovac Biotech）的CoronaVac疫苗，AZ疫苗與美國輝瑞（Pfizer）疫苗的數量不多。

巴西有2億1200萬人口，其中15%已注射第1劑疫苗，7%已接種兩劑。目前，在巴西施打的所有疫苗中，AZ 疫苗約占26%。

巴西受COVID-19疫情嚴重衝擊，根據世界實時統計數據Worldometer網站，巴西累計確診達1528萬5048例，染疫病故累計破42萬5000例，僅次於美國逾59萬例。

(中央社)