影》巴勒斯坦下137地獄彈雨 以暴怒復仇 恐爆全面戰爭 13:592021/05/12 中時新聞網 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 以色列的「鐵穹」防禦系統（Iron Dome defence system）12日發射飛彈，攔截從加薩走廊發射的火箭砲。（路透） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 以巴衝突 訂閱影音： 中時新聞網 加薩走廊（Gaza Strip）周三遭遇2014年來最猛烈的轟炸，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）發射了137枚火箭彈，而以色列則以槍林彈雨回應，雙方死傷人數不斷增加，世界領袖則籲請雙方保持冷靜。 綜合外電報導，就在雙方緊張情勢持續升高之際，聯合國中東和平特使文斯蘭德（Tor Wennesland）周三晚推文說，「立刻停止砲火，我們正逐步升級，邁向全面戰爭」。他並強調，各方領導人都必須為降低衝突負責。 以巴衝突 以軍炸平迦薩13層樓建築 耶路撒冷再爆以巴警民衝突 數百人受傷 時論廣場》反共反獨的傅建中（黃清龍） (中時新聞網) #雙方 #全面戰爭 #巴勒斯坦 #周三 #13 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 全球水危機 資源戰一觸即發 04:102021/05/10 焦點要聞 幕後》指揮中心難溝通 華航機師「心累到心死」 09:542021/05/11 生活 國戰會論壇》是考慮縮減台灣ADIZ的時候了（羅慶生） 10:002021/05/11 海納百川 陳時中：華航機師全數召回檢疫 04:102021/05/11 財經要聞 程富陽》解析美國圍堵中國聯盟的「夢碎」 09:062021/05/10 政治 《龍之谷：新世界》新職業「刺客」開放、女刺客華麗出擊 16:052021/05/11 科技 台電2021環境月起跑 8電廠與區處舉辦生態導覽 17:572021/05/11 財經 《盤後解析》疫情拉緊報 台股大逃殺爆出7100億天量 14:502021/05/11 財經 台電2021環境月起跑 三箭齊發顧環境 16:412021/05/11 財經 《國際經濟》韓4月職缺年增65.2萬個 近7年最大量 09:442021/05/12 財經 今社區感染增6例 新北獅子會前會長、宜蘭遊藝場5人染疫 11:572021/05/11 生活 軍事熱門新聞 中印邊境爭奪 飆風與殲20如何對抗 - 軍事 影》巴勒斯坦下137地獄彈雨 以暴怒復仇 恐爆全面戰爭 - 戰略 不擇手段對抗大陸 日要繞過和平憲法出口軍艦 - 軍事 大陸新銳機種讓殲20如虎添翼 印急喊：我們也要 - 軍事 駐日美軍CV-22在尾門安裝機槍 引起東京市民抗議 - 軍事 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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