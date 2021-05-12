以巴衝突

加薩走廊（Gaza Strip）周三遭遇2014年來最猛烈的轟炸，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）發射了137枚火箭彈，而以色列則以槍林彈雨回應，雙方死傷人數不斷增加，世界領袖則籲請雙方保持冷靜。

綜合外電報導，就在雙方緊張情勢持續升高之際，聯合國中東和平特使文斯蘭德（Tor Wennesland）周三晚推文說，「立刻停止砲火，我們正逐步升級，邁向全面戰爭」。他並強調，各方領導人都必須為降低衝突負責。

以巴衝突

以軍炸平迦薩13層樓建築

(中時新聞網)