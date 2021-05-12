台股今日重挫，一度大跌逾千點，財政部次長暨國安基金執行秘書阮清華表示，主要是疫情升溫造成恐慌，他表示，台灣基本面依舊良好，國安基金將密切關注，若有必要會召開臨時會決定是否進場護盤。

財政部長蘇建榮今早也信心喊話表示，昨天台股大跌主要是美國科技類股下跌關係，加上國內外疫情衝擊，但成交量放大到新台幣8000多億元，後續還有很大動能。

財政部次長暨國安基金執行秘書阮清華表示，因疫情轉趨嚴峻，投資人恐慌，對台股形成賣壓。不過，從基本面來看，台灣第一季經濟成長率、出口表現均佳，上市櫃公司獲利也創新高，顯示基本面穩健，他呼籲投資人冷靜，相信中央疫情指揮中心也會妥善控管疫情發展。

本土疫情升溫，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中上午表示疫情嚴峻，近日可能升到第3級警戒。台股上午信心崩潰，一度重挫超過1400點，創史上盤中最大跌點。

(時報資訊)