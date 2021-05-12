日本最大券商野村控股（Nomura Holdings）12日表示，已將2022財年的稅前盈餘目標，設定在成長14％左右，原因是自己看好全球市場，與投資銀行業務的後市發展。

野村證券預估，在2022年4月至2023年3月的財年中，旗下三個核心事業體的稅前盈餘，可望合計達3200億日圓約29.4億美元。

這個新的獲利目標值，也從一年前預估的2800億日圓，又樂觀增加400億日元左右。同時，跟2020財年的2476億日圓利潤相比，再多增29％。

野村表示，未來一兩年的全球市場與投資銀行業務上，將會有突出表現。

前些時日，野村才因美國避險基金Archegos爆倉事件，大虧29億美元而受傷，沒想到才短短時間就開始預測，自己曾負責Archegos爆倉的單位，將在2022財年期間可獲利1500億日圓，比2020財年賺的643億日圓，還要遠高於兩倍以上。

野村重申，與Archegos基金相關持股部位，目前幾乎已百分之百脫手。同時，也不會因為這個爆倉事件，就大幅調整旗下經紀業務。

(時報資訊)