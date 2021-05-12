針對外媒指稱涉及參與新疆強迫勞動力一事，全球PCB大廠—臻鼎-KY(4958)及康舒(6282)同步否認並嚴正抗議，臻鼎-KY表示，外媒指鵬鼎涉參與中國大陸強迫勞動為不實指控，本集團嚴正抗議，並保留法律追訴權；康舒則表示，公司所聘用之公司員工，皆直接與之簽訂勞動合同、薪資直接給付至個人帳戶並保障薪資、員工自由選擇職業權益、尊重員工的宗教信仰自由等，絕無強迫勞動之情事。

矽谷媒體『The Information』於5月10日公布其與人權團體共同進行的調查，指稱「臻鼎集團之子公司鵬鼎控股涉嫌參與中國大陸的強迫勞動方案」，以及「康舒科技武漢廠於2018年末或2019年初使用新疆勞動力及工人」，引起兩家公司客戶高度關注，兩家公司均嚴正否認有此情事，並對外媒報導提出嚴正抗議。

臻鼎-KY表示，外媒指鵬鼎涉參與中國大陸強迫勞動為錯誤訊息，此為不實指控，臻鼎集團特此發出澄清，嚴正抗議！請外界勿引用此錯誤訊息、以訛傳訛，臻鼎集團對此保留法律追訴權。

臻鼎-KY指出，臻鼎集團秉持國際人權相關原則，恪守執行《臻鼎科技控股人權政策》，推動並落實內控程序，於全球各地之招聘皆合法合規，一切公開透明。我們直接與所有員工簽訂勞動合同、給付薪資、獎金及相應福利，無任何強迫性勞動，員工亦可根據本人意願提出離職。本集團每年將人權執行成果於企業社會責任報告書中向社會揭露，並接受客戶、員工、供應商、股東等利害關係人監督。

康舒也對此提出說明，康舒表示，報導中指出：康舒於2018至2020年間，共同招收了數百名來自新疆的勞工，公司澄清，文中所提及的「來自新疆的勞工」就本公司而言，絕非新疆維吾爾族勞教人員，且公司所聘用之新疆勞工，係乃公司為支持聯合國 「全球永續發展目標」第一項「終結貧窮」，特提供貧窮少數民族之就業機會而聘用之勞工。

康舒表示，公司來自新疆的員工同仁，是在2019年於武漢廠工作，期滿後，已依約送回其家鄉，自此之後，AcBel已無再聘用新疆等少數民族勞工；且各客戶也進入過康舒科技之各工廠進行稽核，皆無危害人權及強迫勞動之情事；此有RBA 2019報告可證。

康舒指出，公司所聘用之員工，皆直接與之簽訂勞動合同、薪資直接給付至個人帳戶並保障薪資、員工自由選擇職業權益、尊重員工的宗教信仰自由、保障員工人身自由、禁用低於法定年齡之童工、提供優於法令的員工福利，且食物及生活習慣上皆以尊重各該民族之風俗習慣處理，並配有當地語言老師做相關之溝通與輔導，絕無強迫勞動之情事。而必要時，皆會召開勞資協商會議進行溝通；對於每位員工不分種族，尊重並保障其基本人權。

康舒強調，公司所有管理制度均遵守國際行為準則行事，絕無奴役或脅迫員工等違反人權之行為發生。 國際媒體朋友指出的涉及血汗工廠與強迫勞動等情事，對於一向尊重法律、尊重員工及尊重人權的康舒科技而言，確實純屬誤解，之後會建立一套更加完整的員工聘用流程，避免誤會再次發生。

(時報資訊)