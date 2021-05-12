台灣防疫升級，引發市場恐慌下，台股連日重挫，今早盤中跌逾1400點，收盤跌幅收歛，但仍下跌680點。國泰投信表示，本波受到原物料上漲，美國開始出現通膨隱憂及美債殖利率逐步走高的預期之下，連帶使得國際科技股出現修正走勢，在短線不確定性仍高下，能提供相對較高殖利率的族群，將較具備防護力。在台股震盪之際，擔憂個股風險的投資人，可尋找相關ETF做為資產配置選項。

觀察昨日盤面表現，相對抗跌的族群包括近期即將配息的ETF，其中國泰永續高股息(00878)昨日下跌約1.35%，相較大盤3%以上的跌幅來得相對有守。主因根據公開資訊觀測站訊息，00878將於下周二(5月18日)進行今年第二次配息，預計每股配發股息約0.25元，依昨(11)日收盤價約19元計算，年化配息率達約5.25%，為台股市場中於五月份將進行配息的ETF中，年化殖利率最高的一檔。

聚焦高息ETF，除國泰永續高股息(00878)外，尚有元大高股息(0056)、元大台灣高息低波(00713)、富邦臺灣優質高息(00730)等。

國泰永續高股息ETF(00878)基金經理人游日傑指出，除了高殖利率外，00878屬於「高股息投資理念再升級」，持股不僅擁有高股息，也兼顧環境永續，根據MSCI ESG專家資料庫，其追蹤的「MSCI臺灣永續高股息30指數」，相較其他傳統的高股息指數，其投資組合的碳排放數字下降了18%以上。在全球減碳意識抬頭下，注重ESG的高股息企業，未來「低碳轉型」的風險較低，也將有利基金長期表現。

(時報資訊)