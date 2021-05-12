安克(4188)非侵入式檢測醫材「安克甲狀偵」，積極拓展大陸市場，近期再通過安徽、江蘇等2省物價局審批，通過省份累計至5省，貴州也將於近日完成通過，預計2021年將達到74%省級涵蓋率。

安克生醫積極布局中國大陸市場，自取得CFDA核准上市後，至今共通過5個省份的物價局審批，包含山東、河北、山西，以及最新一年來的安徽、江蘇，並且順利進入超過30家三甲綜合大型醫院；現持續積極鎖定另外9省、將來到14個重點省分，預計今年可再新增3省，屆時重點醫院數量將突破百間。

大陸甲狀腺癌的發病率持續攀升，女性來到第4，提高民眾關注；根據《中國大陸癌症雜誌》研究，中國大陸每4名成年人，就有1人罹患甲狀腺結節，結節若為惡性，才需接受甲狀腺癌手術治療，機率約5~10%；然而，卻普遍存在過度治療的現象，一項累計9216例甲狀腺結節手術治療的統計，有9成為不需手術的良性結節。

據統計，中國大陸每年甲狀腺的超音波掃描，達5000萬次，市場相當龐大。屬於非侵入式檢測的「安克甲狀偵」，為甲狀腺超音波電腦輔助軟體，以視覺化的方式，呈現超音波影像上的腫瘤特徵，能協助醫師更精準判斷甲狀腺腫瘤，讓民眾省去不必要的穿刺和切除手術，達到早期發現、精準治療的效果。

(時報資訊)