孫盛希以《出沒地帶 Where is SHI？ 》專輯入圍金曲獎最佳演唱錄音專輯獎、最佳華語女歌手獎、最佳專輯製作人獎、最佳華語專輯獎、年度專輯獎5項大獎。她表示：「去年疫情開始延燒，一切都很不穩定，擔心自己很有可能會被淘汰，所以籌備《出沒地帶 Where is SHI？ 》這張專輯的時候，我把它當作自己的最後一張專輯去做，除了自己付出全部力氣與時間之外，參與這張專輯的團隊也都特別賣力，最想要感謝從頭到尾（從創作、製作、企劃到演唱會），陪我走完整個過程的兩位哥哥，製作人：米奇林、剃刀蔣，還有一起完成專輯的所有朋友們，還有滾石一直以來給我的支持與自由。」

她非常感謝金曲評審團的肯定，再次鼓勵她的音樂旅程，「這張專輯是我很走心的一張專輯，裡面有著很多上次得獎後這兩年來的故事，謝謝金曲獎聽到了我和團隊用‘心’做的音樂。」

孫盛希 2014年發行首張個人專輯，這次是出沒地帶是第5張專輯，她每一次發片都很用心，這次發完後獲得良好口碑，很多朋友都跟她說「你一定會入圍啦！」她都會忍不住開心一下，再把雀躍的心情壓下去，她坦言入圍公布前的心情很相當期待，也很緊張，很謝謝一直支持她的粉絲們！不管結果怎麼樣，能入圍已經很滿足，重要的是未來如何再突破現在的自己。

(中時 )