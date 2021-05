孫盛希以《出沒地帶 Where is SHI? 》專輯入圍金曲獎最佳演唱錄音專輯獎、最佳華語女歌手獎、最佳專輯製作人獎、最佳華語專輯獎、年度專輯獎5項大獎。她表示:「去年疫情開始延燒,一切都很不穩定,擔心自己很有可能會被淘汰,所以籌備《出沒地帶 Where is SHI? 》這張專輯的時候,我把它當作自己的最後一張專輯去做,除了自己付出全部力氣與時間之外,參與這張專輯的團隊也都特別賣力,最想要感謝從頭到尾(從創作、製作、企劃到演唱會),陪我走完整個過程的兩位哥哥,製作人:米奇林、剃刀蔣,還有一起完成專輯的所有朋友們,還有滾石一直以來給我的支持與自由。」

她非常感謝金曲評審團的肯定,再次鼓勵她的音樂旅程,「這張專輯是我很走心的一張專輯,裡面有著很多上次得獎後這兩年來的故事,謝謝金曲獎聽到了我和團隊用‘心’做的音樂。」

孫盛希 2014年發行首張個人專輯,這次是出沒地帶是第5張專輯,她每一次發片都很用心,這次發完後獲得良好口碑,很多朋友都跟她說「你一定會入圍啦!」她都會忍不住開心一下,再把雀躍的心情壓下去,她坦言入圍公布前的心情很相當期待,也很緊張,很謝謝一直支持她的粉絲們!不管結果怎麼樣,能入圍已經很滿足,重要的是未來如何再突破現在的自己。

(中時 )