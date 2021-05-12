手機品牌vivo繼在台開賣X60系列後，再度推出V系列新品V21 5G。V21 5G配備4400萬畫素OIS光學防手震前鏡頭，搭載獨家前置雙柔光燈，昏暗環境下自拍也能補光；「極夜自拍」則可將超級夜景融合多幀降噪，夜拍實力更為強化。vivo V21 5G共有「厭世藍調」與「奇幻電音」雙色，5/15起正式開賣。

在當前，手機拍照性能絕對是決勝關鍵戰場。vivo V21 5G搭載4400萬畫素（f/2.0）OIS光學防手震前鏡頭，可對抗手持晃動問題，支援4K前置影片錄製，自拍影片超清晰。此外，vivo V21 5G也擁有獨家前置雙柔光燈，支援自拍與視訊（LINE、抖音、WhatsApp等app適用），在昏暗環境中也能補光，讓自拍、合拍都自在。「極夜自拍」採用最新ISOCELL Plus 2G超感光技術，超級夜景融合多幀降噪，讓人臉和夜景都能清晰照亮。

除了前置自拍鏡頭外，vivo V21 5G主鏡頭搭載後置AI智慧三鏡頭，分別為6400萬畫素主鏡頭(f/1.79)、可容納120度超大視野，以及800萬畫素(f/2.2)超廣角鏡頭和200萬畫素(f/2.4)超微距鏡頭，可滿足各式拍照場景。愛自拍的話，照片編輯功能相對重要！手機內建一站式編輯功能，不需額外下載app，即可將照片添加各式濾鏡，還可根據需求選擇磨皮、瘦臉、大眼、瘦顴骨或隆鼻等上百種美顏效果，還有運用AI的小頭模式，讓你手持手機也能夠不變「大頭」，幫自己輕鬆「修修臉」；素顏下，也能後製加上口紅、眉毛、腮紅、眼妝、修容和眼神光等美妝效果，輕鬆拍下漂亮美照。

vivo V21 5G除了令人印象深刻的拍照功能外，軟硬體配置也很兩厭，支援90Hz螢幕刷新率，搭載MTK天璣800U 5G晶片，且X60系列首度支援的記憶體整合功能，也下放到V21 5G當中，在8GB RAM基礎上，利用記憶體整合技術，可以調用3GB ROM到RAM進行使用，即刻享受8+3GB的RAM快感，多開app或是開啟雙app都不卡頓。

vivo V21 5G採用6.44吋AMOLED FHD+全螢幕(2404x1080)，厚度約7.29mm、重量僅176，共有黑與藍交織的「厭世藍調」與幻彩炫目的「奇幻電音」超潮雙色，8GB RAM+128GB ROM，搭配4000mAh(標準值)、附33W閃充，手機採用USB-C充電連接埠，支援藍牙5.1、NFC、OTG。支援5G雙卡雙待（SIM卡是三選二，可用兩張SIM卡或是一張SIM +microSD卡），手機支援隱形指紋辨識。

vivo V21 5G機身右側。（黃慧雯攝）

vivo V21 5G機身左側。（黃慧雯攝）

vivo V21 5G機身頂端。（黃慧雯攝）

vivo V21 5G機身底部。（黃慧雯攝）

vivo V21 5G正面螢幕。（黃慧雯攝）

vivo V21 5G採用水滴螢幕的設計。（黃慧雯攝）

vivo V21 5G獨家前置雙柔光燈，視訊時可以主動開啟。（黃慧雯攝）

此次vivo邀請圍棋女神黑嘉嘉擔任vivo V21 5G「不怕黑大使」，會中她大方分享以往自拍時最害怕的三大困擾。困擾一，掌鏡的人通常頭跟臉都會超級大。vivo V21 5G很貼心設計了小頭」模式，就算站在最前面自拍，也能縮小頭跟臉的比例；困擾二，黑嘉嘉分享有時因工作關係出席晚上活動，都會因現場光線不足無法拍出清晰照片，這時只要開啟vivo V21 5G的雙柔光燈即可補光；至於第三個困擾，黑嘉嘉表示，沒工作時很少上妝，vivo V21 5G內建的美妝效果，只要輕輕一點就能補上口紅、腮紅，甚至變換眼妝，短短一秒就能擁有亮眼妝容，讓氣色瞬間好起來。

vivo邀請圍棋女神黑嘉嘉擔任vivo V21 5G「不怕黑大使」。（黃慧雯攝）

vivo V21 5G提供「奇幻電音」與「厭世藍調」兩色。（黃慧雯攝）

vivo V21 5G單機售價13,990元，5/15起搭配中華電信、台灣大哥大、遠傳電信和亞太電信指定資費0元起，並於全台vivo體驗店、蝦皮購物、momo購物網、PChome24h購物、Yahoo!奇摩購物中心、Etmall東森購物、遠傳FriDay購物、myfone購物和神腦生活購物同步開賣(註3)，購買可享「業界最長15日新品換貨」、「維修免費到府收送」、「免檢修費」、「保固內原廠殼和原廠保護貼免費更換各兩次」、「免費手機健檢」、「長期服務始終如一」六大貼心售後保障。

vivo V21 5G購機優惠。（vivo提供／黃慧雯台北傳真）

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