手機品牌vivo繼在台開賣X60系列後，再度推出V系列新品V21 5G。V21 5G配備4400萬畫素OIS光學防手震前鏡頭，搭載獨家前置雙柔光燈，昏暗環境下自拍也能補光；「極夜自拍」則可將超級夜景融合多幀降噪，夜拍實力更為強化。vivo V21 5G共有「厭世藍調」與「奇幻電音」雙色，5/15起正式開賣。

在當前，手機拍照性能絕對是決勝關鍵戰場。vivo V21 5G搭載4400萬畫素（f/2.0）OIS光學防手震前鏡頭，可對抗手持晃動問題，支援4K前置影片錄製，自拍影片超清晰。此外，vivo V21 5G也擁有獨家前置雙柔光燈，支援自拍與視訊（LINE、抖音、WhatsApp等app適用），在昏暗環境中也能補光，讓自拍、合拍都自在。「極夜自拍」採用最新ISOCELL Plus 2G超感光技術，超級夜景融合多幀降噪，讓人臉和夜景都能清晰照亮。

除了前置自拍鏡頭外，vivo V21 5G主鏡頭搭載後置AI智慧三鏡頭，分別為6400萬畫素主鏡頭(f/1.79)、可容納120度超大視野，以及800萬畫素(f/2.2)超廣角鏡頭和200萬畫素(f/2.4)超微距鏡頭，可滿足各式拍照場景。愛自拍的話，照片編輯功能相對重要！手機內建一站式編輯功能，不需額外下載app，即可將照片添加各式濾鏡，還可根據需求選擇磨皮、瘦臉、大眼、瘦顴骨或隆鼻等上百種美顏效果，還有運用AI的小頭模式，讓你手持手機也能夠不變「大頭」，幫自己輕鬆「修修臉」；素顏下，也能後製加上口紅、眉毛、腮紅、眼妝、修容和眼神光等美妝效果，輕鬆拍下漂亮美照。

vivo V21 5G除了令人印象深刻的拍照功能外，軟硬體配置也很兩厭，支援90Hz螢幕刷新率，搭載MTK天璣800U 5G晶片，且X60系列首度支援的記憶體整合功能，也下放到V21 5G當中，在8GB RAM基礎上，利用記憶體整合技術，可以調用3GB ROM到RAM進行使用，即刻享受8+3GB的RAM快感，多開app或是開啟雙app都不卡頓。

vivo V21 5G採用6.44吋AMOLED FHD+全螢幕(2404x1080)，厚度約7.29mm、重量僅176，共有黑與藍交織的「厭世藍調」與幻彩炫目的「奇幻電音」超潮雙色，8GB RAM+128GB ROM，搭配4000mAh(標準值)、附33W閃充，手機採用USB-C充電連接埠，支援藍牙5.1、NFC、OTG。支援5G雙卡雙待（SIM卡是三選二，可用兩張SIM卡或是一張SIM +microSD卡），手機支援隱形指紋辨識。

vivo V21 5G機身右側。（黃慧雯攝）
vivo V21 5G機身右側。（黃慧雯攝）
vivo V21 5G機身左側。（黃慧雯攝）
vivo V21 5G機身左側。（黃慧雯攝）
vivo V21 5G機身頂端。（黃慧雯攝）
vivo V21 5G機身頂端。（黃慧雯攝）
vivo V21 5G機身底部。（黃慧雯攝）
vivo V21 5G機身底部。（黃慧雯攝）
vivo V21 5G正面螢幕。（黃慧雯攝）
vivo V21 5G正面螢幕。（黃慧雯攝）
vivo V21 5G採用水滴螢幕的設計。（黃慧雯攝）
vivo V21 5G採用水滴螢幕的設計。（黃慧雯攝）
vivo V21 5G獨家前置雙柔光燈，視訊時可以主動開啟。（黃慧雯攝）
vivo V21 5G獨家前置雙柔光燈，視訊時可以主動開啟。（黃慧雯攝）

此次vivo邀請圍棋女神黑嘉嘉擔任vivo V21 5G「不怕黑大使」，會中她大方分享以往自拍時最害怕的三大困擾。困擾一，掌鏡的人通常頭跟臉都會超級大。vivo V21 5G很貼心設計了小頭」模式，就算站在最前面自拍，也能縮小頭跟臉的比例；困擾二，黑嘉嘉分享有時因工作關係出席晚上活動，都會因現場光線不足無法拍出清晰照片，這時只要開啟vivo V21 5G的雙柔光燈即可補光；至於第三個困擾，黑嘉嘉表示，沒工作時很少上妝，vivo V21 5G內建的美妝效果，只要輕輕一點就能補上口紅、腮紅，甚至變換眼妝，短短一秒就能擁有亮眼妝容，讓氣色瞬間好起來。

vivo邀請圍棋女神黑嘉嘉擔任vivo V21 5G「不怕黑大使」。（黃慧雯攝）
vivo邀請圍棋女神黑嘉嘉擔任vivo V21 5G「不怕黑大使」。（黃慧雯攝）
vivo V21 5G提供「奇幻電音」與「厭世藍調」兩色。（黃慧雯攝）
vivo V21 5G提供「奇幻電音」與「厭世藍調」兩色。（黃慧雯攝）

vivo V21 5G單機售價13,990元，5/15起搭配中華電信、台灣大哥大、遠傳電信和亞太電信指定資費0元起，並於全台vivo體驗店、蝦皮購物、momo購物網、PChome24h購物、Yahoo!奇摩購物中心、Etmall東森購物、遠傳FriDay購物、myfone購物和神腦生活購物同步開賣(註3)，購買可享「業界最長15日新品換貨」、「維修免費到府收送」、「免檢修費」、「保固內原廠殼和原廠保護貼免費更換各兩次」、「免費手機健檢」、「長期服務始終如一」六大貼心售後保障。

vivo V21 5G購機優惠。（vivo提供／黃慧雯台北傳真）
vivo V21 5G購機優惠。（vivo提供／黃慧雯台北傳真）
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(科技)

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