本月18日，台中地檢署將舉辦偵查扣押物拍賣會，此次物件中，最後矚目的莫過於限量版「法拉利」跑車「FERRARI F12 BERLINETTA」了，因為其不僅新車要價1718萬起，還坐擁「史上最強量產法拉利」的美名，如今這台千萬名車中檢起拍價只要608萬，等於打了整整3折，打折打到幾乎骨折的起標價，加上其未貸款、沒有動產擔保，也無欠下鉅額稅金，因此還沒開賣就在網路上有很高詢問度，老司機熱烈關注。

▲這台BMW原車主是詐騙集團首腦，遭扣押後將於本月18日由台中地檢署公開拍賣。（圖／台中地檢署）

據悉，中檢5月18日拍賣會上有三台高級名車，包括FERRARI F12 BERLINETTA、MASARITI、BMW，其中又以FERRARI F12 BERLINETTA最為吸睛，備受各界矚目，因為其新車價高達1718萬起，車齡6年可里程數不到2萬，加上車體設計時尚，外觀曲線迷人，又乎合空氣動力學，是許多跑車迷夢寐以求的車款，因此這回拍賣價只要608萬，連原價3成都不到，引來大批走過、路過絕不想錯過的愛車人士熱議。

瑪莎拉蒂也以3折不到的價格起標，公告一出隨即引發熱議。（圖／台中地檢署）

至於這台車的神祕車主，據了解是一對詐騙集團首腦夫婦，當時他們將機房設於美國，詐取贓款高達數億元，直到美國「秘密巢穴」被偵破，兩人便開始逃亡，至今未落網，因此檢方在偵辦期間，趕緊查扣動產，發現夫妻檔名下昂貴車輛通通沒貸款，僅積欠幾期數萬元等燃料稅等，顯見民眾血汗錢全被他們拿去住好房、開好車，過著奢糜無度的日子。

又本次拍賣會上，另外2台高級名車也是他們的，包括新車價約848萬的「瑪莎拉蒂」跑車，起拍價190萬，另外原價166萬起的「BMW」，這次50萬就起拍，低到不行的起標價一曝光，隨即就有大批人士湧入詢問。

(中時新聞網)