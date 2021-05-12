曾拿下多項國際大獎的小提琴家陳銳，日前與國內一群音樂家一起到花蓮永豐國小分享音樂，活動現場因校舍整修，到處塵土飛揚，但卻阻擋不了彼此分享音樂與舞蹈的熱情。（李欣恬攝）

曾拿下多項國際大獎的小提琴家陳銳，日前與國內一群音樂家一起到花蓮永豐國小分享音樂，活動現場因校舍整修，到處塵土飛揚，但卻阻擋不了彼此分享音樂與舞蹈的熱情，音樂家們在小朋友的帶領之下，在空曠的操場上，一起跳了一場阿美族豐年祭之舞，度過一個特別的下午。

校長伍玉成表示，目前全校學生有26位，幾乎都是阿美族人，他自己也是來自台東的阿美族，「平常學校除了課業，還發展合唱、田徑和舞蹈，但平常很少有表演藝術團體到學校，小朋友們的表現有點害羞。」

為了迎接音樂家們，小朋友們親自導覽學校裡特別的傳統屋，包括一棟19坪的聚會所，以及12坪廚房，都是由部落耆老協助指導搭建，頗有傳承意味。

參與的音樂家，包括國家交響樂團成員，以及來自台北美國學校、師大附中、北藝大、台藝大、師大，以及國北教育大學的音樂科系學生。

演出方式由陳銳擔任領奏，現場一字排開來的弦樂家族，小提琴、中提琴、大提琴和低音提琴，小朋友們目不轉睛地看著、聽著。曲目從柴可夫斯基、克萊斯勒的《中國花鼓》、電影《新天堂樂園》配樂、帶有探戈風情的皮耶左拉融合韋瓦第《四季》，十分多元。

現場小朋友童言童語發問，令人會心一笑，有小朋友詢問陳銳是那個族，他想了想回答：「我也不知道，我是音樂族。」還有小朋友詢問，陳銳曾經贏過幾個比賽，陳銳也分享，他雖然贏了很多大賽首獎，「但是我輸的比贏的多，每次輸的時候都告訴自己，沒關係，下次還可以再進步。」還有小朋友詢問陳銳：「何時退休？」陳銳幽默回應，自己還算年輕，沒想過這問題。

此外，參與演出交流的青年音樂家詹程安，他還是師大附中高中一年級學生，他表示，小朋友們對古典音樂充滿好奇，「他們問了很多特別問題，像是為什麼拉琴的時臉部會有表情等，我認為將古典音樂推廣到偏鄉，是很有意義的交流活動。」

另一位參與的青年音樂家蔡庭庭表示，這是她第一次帶樂器到東部和部落小朋友分享古典音樂，「這可能也是他們第一次近距離聽古典音樂，不支到我們的演奏在學生們的心中留下什麼，但讓我省思學音樂的初衷，他們的音樂有我們難得的純真，我們的音樂有分享的喜悅。」

(中時 )