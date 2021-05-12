國內新冠肺炎疫情出現多個不明感染源，蔡英文總統今天在例行「蔡蘇會」中要求蘇揆及行政部門，做好確保防疫物資和醫療系統等「三個務必」，對於國內外疫情升溫，蔡英文也將於近日邀集相關部會單位召開國安高層會議，讓台灣再一次度過疫情挑戰。

外傳今天召開國安高層會議，總統府發言人張惇涵否認表示，蔡英文總統今日並沒有召開國安高層會議，對於媒體未經查證的報導，總統府要求逕予更正。每周三蔡總統皆會與行政院蘇院長有例行性會議，就各項國政重要議題進行討論，今天也不例外，他說，總統與蘇院長今天也就近日疫情狀況深度交換意見，實際上，總統與蘇院長、陳時中指揮官都有密切聯繫，隨時掌握疫情相關狀況。

蔡總統在會中也指示三個「務必」，請蘇貞昌院長協調中央各部會與各地方政府，配合中央流行疫情指揮中心的專業指引，務必以最嚴謹的態度因應這波疫情挑戰。同時，務必確保防疫物資和醫療系統持續充足。此外，行政團隊對於疫情相關的錯假訊息，也務必以最快速度澄清。必須確保國人健康安全，也避免國人因錯假訊息而恐慌。

針對近期國際疫情升溫及國內疫情挑戰，總統將於近日邀集相關部會單位，召開國安高層會議，再次盤整防疫各項措施，政府會做好各項防疫工作，也期盼全民同心、守住疫情，讓台灣再一次度過疫情挑戰。

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(中時 )