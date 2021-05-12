中華電(2412)拚活化資產，今(12)日宣布，配合台北市政府南港三期市地重劃案，將南港舊機房遷移至南港瓶蓋工廠旁土地，新建為新世代機房暨商辦大樓，該大樓投資2.5億元，透過租賃辦公，預計每年將有1.5億元收入，預計2024年8月興建完成落啟用。

中華電位於南港的舊機房為北台灣重要資通訊樞紐據點，毗鄰北部流行音樂中心，因配合台北市政府南港三期市地重劃案，將遷移至南港瓶蓋工廠旁土地，新建為新世代機房暨商辦大樓，打造南港火車站前智慧綠建築新地標。

董事長謝繼茂指出，目前中華電資產活化有瞄準台北、新北、台中、高雄等幾個計劃，目前都在規劃討論，中華電土地活化會評估當地需求，目標都會是以商業用途為主，並不會蓋新屋販售獲利。

總經理郭水義也說，土地活化目標是為長效型商辦大樓，以長期使用的租賃為主，讓資產帶來長期收入，看好未來幾年陸續發酵。

中華電本南港興建案將興建A商辦大樓(含複合商場)與中華電信機房各一，地上13層、地下4層，商辦棟各樓層面約500坪，總樓板約1.2萬坪，預計2024年8月興建完成落啟用，機房棟預計2023年11月先取得使用執照，115年11月建機房機線設備完搬遷，2027年2月拆除機房還市政府。

另外，由於台灣疫情升級，今日謝繼茂也被問到，中華電在5月28日的股東會是否會如期舉行，他則回應，「一切都會按照指揮中心的規定」。

(時報資訊)