南韓電視台MBC出身的29歲女主播朴信映（박신영），專業播報加上亮眼外型，讓她人氣高漲，前途一片光明，然而10日她卻在麻浦區撞死一位50歲外送騎士，事發後她立刻關閉社群平台，僅透過經紀公司發聲，引起外界撻伐，神隱2日她終於發布親筆道歉的文章。

朴信映12日凌晨在IG上發文透露，「當我看到黃燈時，心裡想著要趕快過，所以就加速，卻撞上了超速的機車騎士，造成了死亡事故，昨天抱著沈重的心拜訪遺屬謝罪，但我很清楚無論說了什麼都沒辦法獲得原諒。」還原了事發經過，透露除了自己搶黃燈，對方騎士也有超速。

因為朴信映一番話，不少網友開始攻擊死者，她也心痛地說，「一想到因為新聞的很多留言而受到傷害的遺屬，我就感到很心痛，我殷切地希望停止對已逝者的責難。」並坦言自己一直在自我反省，「我會接受一切責難與懲罰一輩子贖罪活下去」，然而網友並不買單。

事實上，朴信映事發當時，疑似黃燈為了搶快通過，竟撞上紅燈準備迴轉的50歲外送員騎士，撞擊力道之大，造成摩托車前方與側邊全毀，騎士腦部受到重創，當場失去心跳，而朴信映卻一直待在車內，完全沒有下車察看情況，還是靠周遭民眾報警，而騎士早在救護車抵達前就已死亡。

(中時新聞網)