桃園市政府警察局龍潭分局張姓警務佐，於2017年1月任職交通組，但卻基於洗錢的犯意，連續接收不明來源現金近551萬元，分批存入銀行戶頭，共計以333次分次提領。桃園地院上月底宣判，依特殊洗錢罪，判張員1年徒刑。可上訴。

判決書指出，檢方調查，張員2017年1月間任職龍潭分局交通組警務佐時，每月薪資約7萬元，卻於2018年7月1日至8月5日，接續收受來源不明且與收入明顯不合的現金累計逾551萬元，分別陸續存入2個不同的銀行帳戶中，以小額方式各提領257次、76次，共計333次分次提領出，以此規避洗錢防制法的金融機構確認客戶身分，慘遭檢方提起公訴。

張員聲稱他因為負債300萬而於2014年向大哥、大嫂借了400多萬元，期間一直將借款放在家中，後來覺得ATM存提款相當方便才經常提領，而每天提這麼多錢，是因為他賭博打牌輸錢，力撇洗錢疑慮。

桃園地院法官認為，張雖說欠錢，但卻沒把借來的錢拿去還債，更在一個月內存入551萬元，遠超過其薪資，也無法說明錢從何而來，更333次使用ATM，每次提領10萬至30萬元不等，顯然在規避金融機構確認客戶身分。

法官考量張員為警察，應知悉防制洗錢犯罪為政府之重要政策，且政府亦不遺餘力打擊洗錢犯罪，然張員竟知法犯法，收受無合理來源且與收入顯不相當之財物金額高達551萬2,905元，助長財產犯罪之猖獗，影響社會正常經濟交易安全，應予非難，且張員否認犯行，顯見無悔意，4月30日宣判涉犯特殊洗錢罪，處有期徒刑1年。可上訴。

(中時新聞網)