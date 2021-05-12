台北市某設計室內裝修公司的王姓老闆，去年7月招募2名女大生實習，竟在公司廁所裝設針孔攝影機，偷拍女大生如廁。王男犯行曝光後認罪，但未能與被害人達成和解，台北地院審結，依竊錄身體隱私部位罪判王男3月徒刑，得易科罰金9萬元。

30多歲王男在台北市大安區經營設計室內裝修公司，與某大學合作，開放學生來公司實習，去年7月間錄取2名女大生，王男竟在女大生報到前，預先在公司廁所的置物架、洗手槽等處安裝針孔攝影機。

2名女大生實習期間，其中1人在如廁時赫見疑似針孔攝影機物件，先用手機拍照蒐證後，再與另名女大生一同報警；警方後來赴公司搜索，果然起獲針孔攝影機，並在王男電腦硬碟裡還原出女大生的如廁影片，另還有許多網路上蒐集的偷拍片。

台北地院認為，王男為滿足個人慾望，竟在公司女廁擅自竊錄被害女大生，造成女大生等心理恐慌及不安全感，審酌他沒有前科，始終認罪，以及未能與女大生和解獲原諒，依法判刑。

(中時 )