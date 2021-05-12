距離東京奧運只剩下73天，日本方面仍堅持舉行，而這也引來了許多爭議，例如日本網球好手錦織圭和大坂直美都紛紛對奧運舉行表達看法，兩者都認為舉辦奧運相當危險，雖然他們也都很想參加。在國際記者會中，錦織圭被問到是否該舉辦奧運時回應，「不知道他們在想什麼，東奧組委會想打造與外界隔絕的『泡泡』，但很不容易，我也不知道他們該怎麼做。若能如願完成，但進行比賽仍有風險，尤其考量到日本國內狀況，我認為必須觀察全世界局勢。」

Japan's Kei Nishikori adds voice to #TokyoOlympics concernshttps://t.co/VBXmATBrZL — HT Sports (@HTSportsNews) May 11, 2021

剛在羅馬大師賽打完比賽的他也說：「奧運跟這種100多人參加的網球巡迴賽不一樣，沒有必要死了人都還要辦，奧運應該在一個沒有任何確診者環境下進行！」另外日本女子網球好手大坂直美一樣反對奧運舉辦，她說：「老實說，我不太確定是否該按計畫在7月23日舉行。」「若讓人們處在危險情況，或讓他們感到不舒服，對是否舉辦奧運我認為需要深度討論。以我立場當然希望能舉行，因為我是名運動員，這也是我一生持續在等待的。」

儘管外界或日本選手對奧運產生質疑，日本奧委會仍堅持舉辦，另外此前5月7日據外媒報導，一份呼籲中止東奧的線上請願書自發起以來，已獲得超過20萬人簽名連署，上面寫說：「東京、日本國內及在世界各國新冠疫情仍未结束，奧運會本該是和平慶典，目前情況下舉辦將偏離本身理念，運動員們因所處國家疫情不同，備戰階段會出現不平等情況，即便到東京也會受嚴格防疫措施無法完整發揮實力。」看來不只球員，連民眾都對東京奧運舉辦非常憂心！

(中時新聞網)