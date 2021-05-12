衛福部長陳時中12日宣布，啟動防疫6大方向。第一，各營業場所、公共場所都要戴口罩、拉隔板、建立實聯制等，不能落實防疫措施者，就須關閉該場所。對於風險較高的場所將強力稽查、開罰。
第二，加速加強疑似通報，及早發現可能個案。第三，擴增防疫旅館，落實隔離及檢疫措施。第四，擴大匡列接觸者，進行隔離、積極採檢。第五，專責醫院全數啟動，一周內恢復專責及隔離病房區域。第六，短期商務縮短檢疫方案，要求各主管機關從嚴審查，是否該外籍商務人士來台確實有必要性、不可取代性等。
(工商 )
衛福部長陳時中12日宣布，啟動防疫6大方向。第一，各營業場所、公共場所都要戴口罩、拉隔板、建立實聯制等，不能落實防疫措施者，就須關閉該場所。對於風險較高的場所將強力稽查、開罰。
第二，加速加強疑似通報，及早發現可能個案。第三，擴增防疫旅館，落實隔離及檢疫措施。第四，擴大匡列接觸者，進行隔離、積極採檢。第五，專責醫院全數啟動，一周內恢復專責及隔離病房區域。第六，短期商務縮短檢疫方案，要求各主管機關從嚴審查，是否該外籍商務人士來台確實有必要性、不可取代性等。
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