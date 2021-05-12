宜蘭羅東遊藝場群聚事件擴大，今再增3人確診，分別是遊藝場員工（案1216）和遊藝場員工的家人（案1231與案1210）。目前整起群聚染事件累計8人確診，中央流行疫情指揮中心今公布個案足跡，除銀河遊藝場外，確診者還曾去過三媽臭臭鍋、全聯和自助餐店等地。

羅東遊藝場群聚事件目前累計8人確診，分別是案1202、案1208、案1209、案1210、案1211、案1216、案1231、案1232。指揮中心也確診者的相關足跡：

●5月6日至5月9日

00:00-08:00 銀河百家樂游就場（宜蘭縣羅東鎮中正北路42號2樓）

●5月6日

約18:00 三媽臭臭鍋（宜蘭縣羅東鎮中山路二段305號）

●5月7日

約01:00-02:00 老將自助餐（宜蘭縣礁溪绵琳溪路二段128號）

約17:30-18:30 八方悅鍋物羅東店（宜蘭縣冬山鄉廣興路90巷61號）

●5月10日

晚上 久千代海鲜百匯餐廳（宜蘭縣宣蘭市復興路二段168號）

晚上 全聯（宜蘭門市調查中）

指揮中心提醒，曾出入過相關場所的民眾應進行自我健康監測，若出現相關症狀請盡速就醫。

(中時新聞網)