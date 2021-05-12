《商情》原料飆升 美國苯酚刷新歷史高價 14:332021/05/12 時報資訊 鄧凱綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因歐美供給持續缺短，而面臨物流、運費、倉儲等變數的不確定性，日前美國苯價飆漲至每噸520美元左右七年高價，在原料高漲壓力下，以及下游搶貨，致整體市場需求大於供給，拉抬美國苯酚急漲近40%，漲至每噸1680-1690美元歷史高價，而亞洲地區也周近8%，東南亞和中國CFR報價分別漲至每噸1305和1295美元。(商品行情網) 《國際經濟》美國3月JOLTS職缺達812萬個 創新高 1分鐘讀財經》百萬大軍注意！中鋼6月盤價快公布了 可望飆新高 (時報資訊) #高價 #美國 #漲至 #苯酚 #原料 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》產能衝擊 醋酸續刷歷史新高 10:182021/05/12 財經 《國際油價》短缺疑慮 原油期貨續漲 10:012021/05/12 財經 299元75％酒精秒飆750挨轟 陳時中「一張圖」抵制口罩跟漲 15:112021/05/12 生活 《港股》科技股撐盤 恆指小漲 11:262021/05/12 財經 《商情》料供應緊縮 大豆躍升至近九年高價 11:432021/05/12 財經 《商情》供應擔憂 周二銅價反彈上揚 09:272021/05/12 財經 《國際金融》旅遊和科技股暴跌 歐股創今年最大跌幅 09:272021/05/12 財經 《美股掃瞄》美股消息面：觀望通膨數據 美元指數一度跌破90 10:352021/05/12 財經 《美股掃瞄》瘋狂的一天！道瓊暴跌470點 那指急拉回平盤 09:102021/05/12 財經 美國通膨預期 創近十年新高 04:102021/05/12 財經要聞 《商情》公債殖利率升 紐約期金自3個月高點回落 09:442021/05/12 財經 財經熱門新聞 台股崩跌1400點 這檔股爆散戶追買 成交量飆百萬張 - 財經 印度疫情失控 全球籠罩物資短缺危機 - 全球財經 - 工商時報 疫情爆了 台股史上最慘崩盤 這17檔竟飆漲停 - 財經 台股9天狂跌2500點 專家曝短線低點可能出現在這時候 - 財經 台股大暴殺 他撿的超開心 網直搖頭：太樂觀 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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