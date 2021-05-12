因歐美供給持續缺短，而面臨物流、運費、倉儲等變數的不確定性，日前美國苯價飆漲至每噸520美元左右七年高價，在原料高漲壓力下，以及下游搶貨，致整體市場需求大於供給，拉抬美國苯酚急漲近40%，漲至每噸1680-1690美元歷史高價，而亞洲地區也周近8%，東南亞和中國CFR報價分別漲至每噸1305和1295美元。(商品行情網)

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