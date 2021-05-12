根據約翰·霍普金斯大學彙編的數據，周一美國的新冠狀病毒單日新增確診數平均已跌至38,800人，為去年9月以來首次跌破40,000大關。

根據約翰·霍普金斯大學收集的7日平均數據，美國單日新增確診數為38,800人，較前一周下滑22%，並較4月中旬的近期高峰（單日平均確診數約達71,000人）大減46%，並創下於去年9月15日以來的最低記錄。

過去一周，美國41個州和哥倫比亞特區的單日確診數已經減少5%或更多。

相較於美國的「脫離險境」，世界其他地方的疫情仍持續升高，尤其是印度，過去一周單日新增確診數平均為38.7萬例。世界衛生組織將印度具有高度傳染性的「三重變異病毒」（triple-mutant variant）升級為「令人擔憂的變異病毒」，意味該病毒對全球公衛構成的威脅已經達到最高等級。

根據約翰·霍普金斯大學所彙編的7日平均數據，美國單日染疫死亡人數平均為635人，遠低於其冬季高峰時的每日平均3,000多人病歿。

此外，美國疾病管制與預防中心（CDC）的數據顯示，過去一周美國平均每日接種210萬劑新冠肺炎疫苗，較4月中旬的近期高峰（每日接種340萬劑）大幅下滑37%，但最近幾日以來已經出現持穩的跡象，過去一周的平均單日接種數保持在190萬到220萬劑之間。

CDC數據顯示，目前約1.528億人、相當於46%的美國人口至少接種過一劑疫苖，約35%的美國人口已完成疫苖接種。

周一美國食藥管理局（FDA）已經批准輝瑞/BioNTech的新冠肺炎疫苖可供12至15歲的青少年使用，盼藉此進一步擴大疫苖的接種。這是美國第一款獲准為該年齡層接種的新冠肺炎疫苗。拜登發表聲明表示，這項緊急使用授權是「我們抗疫之戰的樂觀發展」。

(時報資訊)