面對國內疫情升溫，高市府今（12）日指出，最近將組成聯合稽查小組，針對八大行業進行防疫專案稽查，若違反4大防疫措施，最重可罰1.5萬元。另外，今晚也將前往夜市等地視察，並全面禁止試吃。

經發局長廖泰翔昨已指示全局動員，通知市集、商圈、工業區、大賣場、百貨公司及加油站配合辦理相關防疫事宜，並密切注意人潮聚集情形，必要時實施人流管制，一切以「防疫優先」，針對近期所辦理相關活動務必做好防疫措施。

廖泰翔提到，經發局已完成任務編組，將不定期至市集、商圈、工業區、大賣場、百貨公司及加油站勘查執行情形，並加強宣導全程佩戴口罩、落實實聯制、執行體溫測量、手部消毒、環境清消及禁止試吃等防疫措施。

廖泰翔今天早上也率隊前往市場宣導防疫措施，並指示召開市集防疫會議，要求落實實聯制，今晚則將到夜市視察及加強宣導防疫措施，希望大家共同攜手防疫，有效防堵疫情擴大。

經發局指出，針對八大行業，將會同衛生局、警察局與民政局進行防疫專案稽查，提醒輔導業者遵行4大防疫措施，履勸不遵行者將由依《傳染病防治法》第36條規定暨第70條處3000元以上至1萬5000元以下罰鍰。

(中時 )