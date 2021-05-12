本土疫情升溫，中央流行疫情指揮中心昨將疫情升為第2級「出現感染源不明的本土個案」，今日指揮官陳時中宣布，將加強查核，業者做不到防疫規範就要停業，必要時也會關閉娛樂場所，另也宣布擴大採檢，1周內回覆採檢的處所、醫院病房量能，並擴增防疫旅館的數量。

根據指揮中心疫情警戒標準，疫情嚴重度分4級，其中最低級別是建議取消大型活動，第4級則是區域封鎖，也就是封城。陳時中昨宣布疫情升為第2級「出現感染源不明的本土個案」，今日陳時中表示，近期要做的方向包括，落實全國營業場所防疫管理，公共場域維持社交距離、全程戴口罩、建立實聯制、執行體溫量測、環境清消、人流管制、動線規劃等措施。無法落實的場所，將暫停營業，必要時強制關閉。我們會執行檢查，沒有做就要開罰，做不到就要停業。

另外，陳時中也宣布，加速疑似個案通報案件，164個採檢站，預計1周內將前段時間停止採檢的處所恢復，讓大家採檢方便，也擴大採檢，希望醫療院所有任何懷疑，就及時轉檢。未來也要擴大匡列接觸者，積極採檢，居家隔離者，我們會採取寬鬆或嚴格標準，有可能的就會安排隔離，建立好防火牆，採檢則是及時排除、發現下一層的可能。

此外，陳時中表示，專責醫院、隔離病房也要在1周內回覆。由於要擴大匡列接觸者，希望個地方政府擴增防疫旅館，一人一戶的隔離措施，對防疫旅館的需求會大增，有些地方足夠的，我們會加強管理，不夠的則要擴增，讓我們隔離的時候能確實。至於本來有的5、7天短期商務來台，我們也要和單位，請他們從嚴審查，有必要性、時間性、不可取代性的前提下來縮短檢疫。沒辦法落實的場所，暫停營業，加強查核，有違反開罰，必要時關閉休閒娛樂場所。

(中時 )