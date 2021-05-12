國內疫情升溫，今（12）日中央流行指揮中心宣布，新增16例本土確診病例、1例調查中，皆為本國籍。不過今日立法院會中，民進黨立委林岱樺卻堅持不戴口罩，引發同黨立委邱議瑩不滿，氣罵「遵守防疫規定很難嗎」，甚至要求林岱樺離開會議室。

新冠疫情自去年爆發後，立法院雖明文規定在室內必須戴口罩，但各委員會召開時，因時間冗長，不少官員、立委往往站上質詢台，都會不經意地拿下口罩發言。如今，隨著立法院宣布提升防疫作為，今天經濟委員會審查法案前，召委陳亭妃就特別提醒到場的立委及官員要注意防疫作為。

民進黨立委林岱樺今（12）日在立法院堅持不戴口罩，引發同黨立委邱議瑩不滿。（圖／摘自國會頻道／立法院直播畫面）

民進黨立委邱議瑩今質詢時，就先意有所指地說，立法院已經升級防疫，在場所有人都應遵守規定，「有位大委員，堅持不戴，本席還提供了一個乾淨的口罩給她，還是堅持不戴」。她還說，「如果不戴口罩就請離開會議室。」

換林岱樺上台時，她仍未戴上口罩，邱議瑩則在台下不斷大喊「口罩請戴上好嗎？」「遵守防疫很難嗎？」但林依然故我，雙方爆發口角。過程中林更指國民黨立委陳玉珍上台發言時也不戴口罩，為什麼不講？認為自己被針對。邱議瑩則說，「現在大家都戴著口罩啊」，陳亭妃見狀也急忙緩頰，說「岱樺，把口罩戴上」「大家配合一下啦」，希望大家進出委員會還是把口罩戴上。

眼見同黨同志相爭不下，陳亭妃打圓場說，就先等質詢結束後再處理，才平息這場插曲。對此，林岱樺事後表示，邱議瑩不需要在她質詢期間提出這樣的問題，且其他立委質詢時也有人沒戴，實在不應特別針對她個人提出要求。

此事引發網友熱議，PTT鄉民直呼「有夠扯」「這咖也是奇葩」「林岱華形象很差」；另有人指出，林岱樺堅持不戴口罩疑似跟宗教有關，有網友則認為，「自己人格的問題，少牽拖宗教了」「這人爭議一堆，還護航農地工廠」。

(中時新聞網)