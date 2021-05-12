國內新冠肺炎疫情升溫，台灣大車隊宣布全額補助司機接種本次AZ疫苗，鼓勵司機主動前往或預約全台指定接種點施打疫苗。針對已開放第8類公費對象之65歲以上司機、未來待開放第10類公費對象之50至64歲司機、以及僅可選擇自費接種的司機族群，台灣大車隊表示均提供疫苗施打費用最高600元全額補貼。

台灣大車隊集團總經理楊榮輝表示，國內疫情再度拉警報，計程車司機每天都要接觸的乘客類型眾多，提供司機做好疫苗接種照顧，同時也是保護全台乘客健康安全的重要工作。

台灣大車隊從2020年疫情爆發起，已要求司機全程配戴口罩，規範車輛營業前後及每4小時定時消毒，隨車更配備酒精消毒瓶，提供乘客隨時消毒安心搭車，並持續擴大「空氣清淨車」數量規模，預計今年將突破萬輛。

此外，台灣大車隊今年5月也攜手台灣周產期醫學會，號召百位司機加入接種百日咳疫苗行列，打造「百日咳防護特派車」，專車車身均貼有粉色「五心行動齊心守護」標記以利民眾辨識。

(中時 )